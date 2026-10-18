El FBI y la DEA tendrán cita especial en la UAA

La Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo la autorización del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para realizar el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, en el que participarán agencias de seguridad de 11 países, confirmó el fiscal Manuel Alonso García.

Ante los cuestionamientos sobre la presencia de instituciones extranjeras en México, el fiscal sostuvo que el evento cuenta con la notificación y el oficio de autorización correspondientes, por lo que su realización se encuentra respaldada por el Gobierno Federal.

Aclaró que la participación de las agencias internacionales estará limitada al ámbito académico y de capacitación, mediante conferencias, talleres e intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de seguridad y procuración de justicia.

El Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), como parte de las acciones de formación continua contempladas en la estrategia de seguridad estatal.

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé la participación de agencias internacionales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), todas de Estados Unidos.

También acudirán representantes de corporaciones policiales de Colombia, España, Argentina y Alemania, así como integrantes de organismos de las Naciones Unidas.

El programa contempla más de 20 ponentes y conferencistas, quienes abordarán más de 25 temas especializados mediante exposiciones y talleres dirigidos a policías, peritos, agentes del Ministerio Público, jueces, analistas criminales y otros especialistas.

Asimismo, se prevé la asistencia de representantes diplomáticos, entre ellos los embajadores de Argentina y Chile, agregados de embajadas y la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara.