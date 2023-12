Samuel García dio un paso en falso en su intento por ir a la candidatura a la presidencia abanderando al partido Movimiento Ciudadano. Sin duda él es corresponsable de los hechos violentos que ocurrieron la semana pasada en el Congreso de Nuevo León. Lo anterior se llama, en términos legales: conspiración, que significa que se es responsable de haber organizado, permitido, tolerado o generado por sus actos un evento que al final irrumpió, genero violencia, afecto la legalidad del Congreso local.

¿Cuáles fueron los hechos? Primero, Samuel García había prometido ser gobernador de seis años y rompió la promesa. Había criticado al “Bronco” hace seis años e incluso votó en contra de su licencia y en esta ocasión hizo lo mismo. Sabía que la licencia era difícil. El PAN y el PRI ya le habían dicho que no se la darían tan fácilmente. Sin embargo, esto ocurrió y hubo un nombramiento de un gobernador interino, se litigó ante la Corte, se litigó ante el Tribunal Electoral y finalmente hubo una sentencia de ambas instituciones que dijeron que el Congreso local era el que tenía la facultad de hacerlo. De tal forma que eso hizo el Congreso local, escogió a un vice fiscal que no le gustó a Samuel García, pero esa era la atribución del Congreso y en lugar de acatar, hubo una acción de violentación del Congreso local. ¿Pero qué dice el código penal? Dice que lo que ocurrió en el Congreso de Nuevo León es desorden, sedición y probablemente conspiración y todos estos delitos tienen pena de cárcel que van desde seis meses hasta cinco años.

Ahora bien, ¿qué significa en lo político? Para empezar Samuel no ha podido construir la gobernabilidad para tener un Congreso con el cual negociar y sentar las bases estables de un gobierno que pueda funcionar. Segundo, no asumió los costos de una decisión. Su decisión fue ir por la gubernatura y él sabía que eso implicaba que el Congreso podía designar a un gobernador que no fuera de su agrado. Y tercero, lo más importante es que Nuevo León, una entidad próspera, con inversión, con proyectos, estuvo en un estado de ingobernabilidad pues se generaron pleitos jurídicos, pleitos legales. Se tenía un gobernador que no estaba gobernando Nuevo León pues Samuel García quería irse de candidato y quién sabe en qué condiciones iba a regresar dentro de seis meses, era un volado al aire. Sin duda era una pésima apuesta de querer irse a una candidatura en la cual iba a quedar en tercer lugar y regresaría a Nuevo León a un gobierno que seguramente ya no funcionaría bien. Finalmente, el tema de la candidatura de Movimiento Ciudadano: ¿Valía la pena que M.C. apostara a este tipo de estrategias? Creemos que al final el capricho, la obsesión de Dante Delgado y del gobernador de Nuevo León acabó siendo una mala apuesta para ambas partes.

Este sainete generó que en la población del país en general se formara una mala impresión del gobernador de Nuevo León, quien llegó al poder prometiéndole a la gente de su estado que se iba a quedar los seis años, lo cual no iba a cumplir, alegando que por sus 780 mil votos le correspondería a él dejar al gobernador interino, lo cual no sólo era constitucionalmente inexacto, sino que olvidaba la promesa que le hizo a la ciudadanía porque dijo: “Me voy a quedar seis años, yo no voy a ser como el Bronco”. Claramente las promesas de campaña no tienen vinculación legal, si lo tuvieran todos los gobernantes acabarían con problemas legales muy serios, pero sí tienen una vinculación legal.

La crisis que se vivió en Nuevo León fue muy grave, provocada por el gobernador de irse antes de tiempo sin reconocer que si se iba le iba a tocar al otro poder que fue electo junto con él, pero que los electores votaron por estos diputados y en ellos recae la soberanía popular del estado libre y soberano de Nuevo León. 26 legisladores que tienen mayoría en el Congreso.

Lo que pasó en Nuevo León nos da una lección: La democracia necesita demócratas, necesita gente que sea congruente con lo que ha prometido, que respete la constitución y las leyes. Y en este caso fue todo lo contrario con el gobernador fosfo fosfo de Nuevo León. Qué pena, esa es la nueva generación política de nuestro país.