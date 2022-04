RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

El domingo pasado se llevó a cabo la sesión en la Cámara de Diputados para que luego de ocho horas de debate, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC le dieran el golpe más fuerte de su sexenio, en el aspecto legislativo, al presidente López Obrador, al votar en contra de la que era su reforma eléctrica; logrando reunir 223 votos en contra y con ello que las bancadas de MORENA, Partido Verde y PT no obtuvieran la mayoría calificada, pues sólo lograron 275 votos. MORENA necesitaba 332 votos para que pasara la reforma.

La realidad de las cosas es que la derrota de MORENA ya estaba echada, pero siempre existía la posibilidad de una sorpresa. La sorpresa no se dio. La iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador fue derrotada el domingo en la Cámara de Diputados por el bloque opositor que formaron el PRI, PAN, PRD y MC. Luego de la derrota legislativa, el presidente López Obrador, fiel a su costumbre, llamó seis veces “traidores” a los diputados del bloque opositor y los dirigentes de esos cuatro partidos le respondieron con dureza, con severidad al presidente. Marko Cortés, presidente del PAN, dijo: “El Gobierno y su partido acaba de perder una de sus banderas principales, que era la Reforma Eléctrica. No lograron a pesar de haber amedrentado, amenazado, a los legisladores de oposición, los votos requeridos”. Alejandro Moreno, presidente del PRI manifestó lo siguiente: “Traidores a la patria los de MORENA. Son unos cínicos sinvergüenzas y mentirosos. Este gobierno es un gobierno de mentiras. Mentira tras mentira y el domingo tuvieron una derrota monumental”. Quien sí fue a más y sobre todo más claro, fue el presidente del PRD, Jesús Zambrano, quién expresó: “El domingo se demostró que sí hay oposición. Esta es la realidad. Y esto lo que al presidente López Obrador lo tiene encab…, y esto hay que decirlo con todas sus letras. Y está echando espuma por la boca”. Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo: “Lo que sucede es que los que no estamos de acuerdo con las ocurrencias que él tiene, siempre somos descalificados. La contradicción personal del presidente anticipa, desde mi punto de vista, un verdadero desvarío emocional. Está desde, mi punto de vista, desquiciado”.

Sin duda que fueron muy duras las palabras del presidente López Obrador y muy duras las respuestas de los dirigentes de los partidos opositores.

La dirigencia de MORENA, el mismo domingo ya estaba fraguando el desquite y dieron a conocer que empezarían a hacer recorridos por todos los distritos del país para exhibir a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica de López Obrador y que van a colocar carteles con las fotos de los diputados y la leyenda de “Traidores a la Patria”. Según Mario Delgado, presidente de MORENA, esta campaña será para que la gente conozca a los diputados que no apoyaron a la reforma. Esta campaña la van a reforzar en los estados en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio, por lo que Aguascalientes será uno de los estados “distinguidos” con estas manifestaciones para tratar de desacreditar a los candidatos de los partidos opositores a MORENA. Sólo que Aguascalientes es uno de los estados que se ha significado por no simpatizar con el partido en el poder y eso se corroboró el pasado domingo 10 de abril cuando se realizó el proceso para la consulta de revocación de mandato en donde Aguascalientes fue uno de los estados de menor participación, apenas el 10% del padrón electoral fue el que acudió a las casillas.

Ya el lunes los morenistas no quisieron quedarse con la estaca clavada y como ya tenían la certeza de que el domingo no iban a poder complacer a su guía espiritual, aprobaron la reforma a la ley minera en materia de Litio, para lo cual no necesitaba los votos de las bancadas opositoras. Incluso los diputados de oposición- PRI, PAN y PRD- abandonaron la sesión. No les dieron el gusto de que al final se burlaran de ellos.

Luego de que el presidente no logró su reforma energética la reflexión que nos hacemos es la siguiente: López Obrador es un hombre enfermo de poder. Poder que ha tenido como ningún presidente en la historia de nuestro país, por lo que la vergonzante derrota que le endilgaron a él y a su grupo político -MORENA- el pasado domingo, debió poner su mente a maquinar como responder a ese agravio. Como castigar al mismo pueblo mexicano para echárselos encima a los partidos que no aceptaron su propuesta. Y la verdad está fácil: No tardaremos en ver que los recibos de consumo de energía eléctrica llegaran con aumentos descomunales. Y se alegará que estos aumentos son debido a que los partidos opositores se opusieron a la reforma energética, la cual de haberse aprobado hubiera beneficiado al pueblo. Lo cual no era verdad. La venganza del gobierno de López Obrador la pagaremos los ciudadanos. Si de por sí ya estábamos padeciendo apagones de manera esporádica, ahora estos habrán de darse de manera más continua, con el pretexto ya muy sobado, de que es por no haberse aprobado la reforma eléctrica, lo cual será una mentira.

López Obrador tuvo en tan solo una semana dos grandes descalabros: La baja participación ciudadana a nivel nacional para la consulta de revocación de mandato y en donde para su desgracia sólo obtuvo la mitad de la votación obtenida en 2018. Y ahora el domingo pasado que su reforma energética no pasó en la Cámara de Diputados. A ello hay que sumarle que un juzgado radicado en Mérida, Yucatán concedió la suspensión provisional del Tramo 5 sur del megaproyecto Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum. Lo anterior por el peligro de que se provoquen daños a cavernas, cenotes y ríos subterráneos. Esto debido a que no hay estudios y autorizaciones ambientales. Por ello se está ponderando el principio precautorio que mandata la ley. Lo anterior no es más que un ejemplo más de la manera en que se ha venido conduciendo el presidente López Obrador en la mayoría de actividades en lo que lleva de su periodo, en donde simple y sencillamente él dice: “El Estado soy yo”, como insignia de la autocracia más radical que estamos padeciendo en México.

