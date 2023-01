Moshé Leher

Alguien gritó, desde una de las filas de atrás: ‘¡A ver cómo se paran los de la fila de enfrente!’. Y sí, tenía razón, no faltaron los pujidos, las rodillas trabadas, las manos tendidas por ayuda.

Me acordé de esas viejas fotos que se publicaban de vez en vez en los diarios locales: señoras encopetadas, sujetos con trajes de solapas anchas, rostros adustos que apenas esbozaban una sonrisa, sobre el pie de foto: Los ex alumnos de la generación 1956-59 del Instituto Autónomo de Ciencias, se reunieron, al cumplir…

Eran señores mayores, ya entrando en lo que entonces era la vejez (hoy la edad adulta mayor, o como se diga esa tontería), que conocíamos porque eran el padre o la madre de un amigo, compadres de un tío, compañeras de trabajo de la mujer solterona que vivía junto a la casa de los abuelos… En fin, personas mucho más grandes que nosotros, que pensábamos en los años cincuenta como pensábamos en la época de Enrique de Navarra o del mismísimo Séneca: la historia inmemorial.

El sábado me lo pensé mucho todavía, y en algún momento decidí ir, aunque fuera un par de horas, a la reunión de mi generación del colegio de los hermanos maristas, que se celebraba ese mediodía; no se trataba de la reunión anual de los egresados -a la que apenas he ido dos o tres veces desde nuestra graduación-, sino de un grupo que han organizado los más entusiastas y que reúne a todos los que en algún momento pertenecieron, desde primaria, a la generación con la que egresé. Como el colegio era mixto hasta la preparatoria, este grupo es exclusivamente varonil y, sumando los que dejaron el colegio pronto, los que venían de otra generación o los que entramos más tarde, debe sumar más de un centenar, incluso muchos a los que yo apenas conozco y alguno que, como nunca coincidimos ni en las aulas ni en la vida, no conozco de nada.

Es perverso hacer cuentas, pero lo cierto es que nos graduamos en 1984, lo que quiere decir que el año entrante cumplimos cuatro décadas redondas de que dejamos el bachillerato; algunos para seguir la carrera y algunos más para… Pues cada quien para hacer lo que se le antojó entonces.

Hay que decir que si este grupo heterogéneo se volvió a reunir, recién hace un par de años (yo es la primera vez que asisto a estas reuniones), se debe al entusiasmo de quienes fueron nuestros presidentes de generación, Daniel y Rubén, y a que en algún momento a todos nos entra la nostalgia de aquellas juventudes ya hace tanta idas.

Sobra decir que los que fuimos unos adolescentes imberbes ahora estamos allí poniéndonos al día, exhibiendo calvas, barrigas, achaques, en tanto los hay altos ejecutivos, millonarios de éxito, burócratas agrios, negociantes más o menos exitosos, médicos, dentistas, ingenieros, dipsómanos irredentos, conversos tardíos, casados, viudos y no pocos divorciados (yo llevo allí el récord de separaciones: siempre pinté para no dar pie con bola en mi vida personal), solterones algunos, padres casi todos, y no pocos ya abuelos.

De todos soy el único que contrajo el mal de letras y el único que he intentado (sobre)vivir del cuento, afortunadamente los decesos son pocos, aunque el más sentido, por lo menos para mí, es el muy reciente de mi querido Enrique Jiménez, que se fue apenas hace un par de meses.

En mi mesa estaba uno que egresó un año después, creo que rentista exitoso, Alfredo que fue mi gran amigo en aquellos ayeres, un médico de renombre, un ranchero también próspero, hasta donde entiendo, alguno más que nunca fue mi compañero pero que ha sido mi amigo desde hace mucho, un comerciante al que tenía tal vez treinta años de no ver, mientras que en la mesa de lado…

Nos levantamos de esa foto, que ya no tiene que ver con aquellas que nos hicimos antes de graduarnos y que seguramente de ser vista por bachilleres de hoy les hará pensar también en una tropa de vejetes. Con perdón.

¡Shalom!