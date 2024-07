GUADALAJARA, Jalisco.- El nacimiento de su nieta Tessa, la primogénita de José Eduardo que llegó al mundo el domingo 1 de junio, fue el motivo de un encuentro cordial y emotivo entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes durante años han sostenido una relación tensa.

Sin embargo, parece que la recién nacida ha logrado que la ex pareja por fin lime asperezas.

«Nos dimos un abrazo (…) ella me dijo ‘felicidades abuelo’, así me dijo, y yo le dije, ‘felicidades abuela’. Tiempo antes ya habíamos como que limado asperezas de alguna manera, pero no nos habíamos comunicado, ni nos habíamos hablado, ni nos habíamos topado hasta el día de ayer (domingo) y creo que la nena (su nieta) vino a limar toda aspereza, lo poco que hubiera quedado, ayer quedó totalmente enterrado; todo fue súper cordial y convivimos maravillosamente bien», platicó Eugenio Derbez, en entrevista en De Primera Mano, ayer 1 de julio.

Derbez platicó también que él junto con su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo y su hija Aitana estuvieron en la clínica al pendiente del nacimiento de Tessa, el domingo.

Ahí coincidieron con Victoria Ruffo y su esposo, el político Omar Fayad.

«Nos tomamos en algún momento dado algunas fotos, estamos las dos familias juntas, los Fayad Ruffo y los Derbez Rosaldo, estaba también Aislinn, nada más que ésas no me corresponde a mí subirlas, José Eduardo se encargará de compartirlas», agregó.

Tessa, es la primera hija de José Eduardo Derbez Ruffo, fruto de su relación con la modelo Paola Dalay.

José Eduardo es el único hijo que tuvieron juntos Victoria Ruffo y Eugenio Derbez durante su relación, a inicios de los años 90.

Al separarse, en esa misma década, el pleito comenzó por la patria potestad de José Eduardo, quien ahora tiene 32 años. (Lorena Jiménez/Agencia Reforma)