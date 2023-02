Por: Hugo Morales Lozano

Si me preguntaran hace diez años qué deseaba tener para que el diseño gráfico fuera más accesible en mi vida, no eran tutoriales ni una computadora más potente, sino un software como Corel y Adobe, pero abierto al público. Afortunadamente, Canva nació en dicho lapso, y desde entonces ha facilitado el trabajo de mis colegas, pero es necesario presentar una situación que cada vez se vuelve más común.

No hace mucho tiempo, me tocó ver la publicación en redes sociales de una tienda de regalos; el diseño era amarillo con un cuadro blanco en donde especificaban que tendrían un horario especial; y poco después, un restaurante con una promoción muuuuy deliciosa. Ambos entregaron un mensaje importante a sus followers, entonces… ¿Cuál fue el problema? La plantilla y la tipografía eran la misma.

Si eso hubiera pasado en un aula escolar, donde las presentaciones casi siempre provienen de PowerPoint, la clase se habría aprobado, ahí se califica el conocimiento; pero al tratarse de una marca, un negocio, el ámbito profesional, cometer una falta de ese tipo, la gente daría por hecho que son una misma marca por el impacto visual, y los dos estarían reprobados en posicionamiento, con riesgo de ser demandados por plagio, en caso de que algún elemento ajeno esté registrado.

En el tema filosófico, no es excusa de que todo en nuestra realidad ya está creado y que debemos replicar con base en lo que ya existe, lo he escrito por aquí y lo volveré hacer: nadie buscar ser un negocio más del montón. Ser una persona meticulosa no tiene por qué romperte la cabeza, todo es estrategia y se puede destacar si defines bien quién eres… ¿Cómo? En los pequeños detalles.

Por ejemplo, Apple y Microsoft, dos empresas tecnológicas que en su momento tuvieron una disputa por “robo de ideas”, tienen identidades muy distintas a simple vista, la gente sabe diferenciarlas a pesar de que ejercen giros similares, venden computadoras pero la publicidad no es la misma, ni su público objetivo, cada una tiene sus “core competencies”.

En cuanto a Canva, sé perfectamente que no promueve las imitaciones, aplaudo que una de sus ventajas es que sea una experiencia asequible y grata para quienes están iniciándose o tengan un lugar importante en el diseño gráfico, yo en lo personal uso los productos Adobe. Queda en nuestra gente demostrar que no es escribir en Arial 12, cambiar las letras a algo extravagante y agregar un dibujo porque es bonito, todo boceto tiene una justificación y sabemos cuál es la mejor forma de expresarse.

