RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Este año nuestro país será testigo de dos procesos electorales importantes: uno en el Estado de México y otro en el estado de Coahuila. Y serán importantes por varias razones. La principal porque son estados en donde el partido hegemónico a lo largo de su historia siempre ha sido el PRI. Hasta hoy ningún otro partido les ha hecho sombra. Pero las cosas han cambiado. El PRI ha dejado de ser el partido non plus ultra en todo el país. Las corruptelas y los malos manejos de sus dirigencias, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, han ocasionado que el PRI esté al borde del abismo para perderse en el olvido y la indiferencia del electorado antes leal y cautivo. Un claro ejemplo de lo anterior es el caso Aguascalientes, que en sus épocas de gloria llegó a tener liderazgos de alto prestigio político que posteriormente figuraron en las altas esferas de la política nacional, para orgullo de los aguascalentenses. Por ejemplo, Don Enrique Olivares Santana. El PRI en Aguascalientes era un partido invencible en todos los aspectos y elecciones. Su membresía era altísima. Lo que favorecía para tener una gran organización, casi tan perfecta como una maquinaria de reloj. Sus tres sectores trabajaban cada uno en su respectiva responsabilidad organizacional para sacar adelante, siempre con altos números electorales, las contiendas electorales. Hoy la situación del partido tricolor es paupérrima y lastimosa, y la mejor prueba de ello es la cifra del número de militantes con los cuentan actualmente, cifra que en días pasados dio a conocer su actual dirigente: siete mil. ¡I-n-c-r-e-í-b-l-e! ¿Dónde quedó el partido de los miles y miles de militantes que tenía perfectamente confeccionado su esquema de seccionales y jefes de manzana en todos los distritos? Y la estocada final están a punto de dársela a los priistas, pues increíblemente no falta mucho para que sean desalojados del edificio ubicado en la avenida López Mateos, sede del PRI estatal, el cual pasará a ser parte de los activos del Gobierno Estatal.

Lo que pasó en Aguascalientes, ahora, como país, se está enfrentando con la consecuencia de varios riesgos políticos. Siendo el primero el político electoral. El tema del INE sigue siendo el más preocupante por varias razones, por ejemplo, porque este año además de los ataques del presidente al Instituto Nacional Electoral se combina con la obligación del INE de implementar una reforma electoral que se aprobó a finales del año pasado, y durante los próximos cuatro o cinco meses se van a presentar dos problemas: uno es la carga organizacional y operativa que el INE va a tener que hacer para poder llevar a cabo esto. Para que se entienda. Es como si a cualquier empresario le dicen en los próximos seis meses tienes que correr al 85% de tu personal directivo, hacerlo sonriendo sin problemas y además generar una nueva estructura de la empresa. Esto es imposible para cualquier organización y más para el INE, que tiene que organizar la elección del Estado de México y Coahuila, además de la elección del 2024. De tal forma que éste es un riesgo para la fortaleza del INE de organizar la elección del 2024 y va a estar acompañada también del problema de que va a haber muchos litigios laborales por esta reforma, de tal manera que el primer semestre del año va a ser bastante complicado para el INE, por eso es el riesgo número uno. Y lo es porque la estabilidad democrática de un país es condición necesaria para el clima de negocios. Un país que no puede resolver sus problemas electorales de forma pacífica se convierte en un lugar inestable para la economía, y esto es un asunto que podría ocurrir en México para el 2024.

El segundo riesgo tiene que ver con el tema de la inseguridad y de la militarización. Ahí tenemos la militarización del Metro de la Ciudad de México. Un grave riesgo de este año será la expansión de la militarización en el país. Y lo es no porque las fuerzas armadas no sean confiables sino porque cada nueva labor que se les da es un incentivo perverso para que los civiles, los gobiernos, los políticos y los partidos hagan bien su trabajo. Si los civiles se dan cuenta que los militares resuelven todo, si esto fuera el caso, los civiles se sentarán en sus laureles; cada vez que haya una bomba que pueda explotar, se la van a pasar a los soldados. Y esto nos parece que es muy grave porque cada vez más los militares expanden sus funciones. Y esto viene de la mano de otro tema, que es el tema de la inseguridad. Se está viendo que la inseguridad está acrecentando, y curiosamente en las primeras tres semanas de 2023 han ocurrido varios eventos muy graves en el tema. Y además se dice que las elecciones de 2023 y 2024 van a ser una oportunidad para que el crimen organizado expanda sus redes de vinculaciones políticas, de penetración regional, de cooptación de gobiernos.

Otros riesgos son: el tema de la corrupción. Este gobierno de López Obrador prometió que combatiría este problema histórico del país. Y lo que se observa es que este problema no se ha combatido, es decir, no se ha castigado el pasado y que no se está previniendo la corrupción presente y futura. El gobierno no ha hecho ninguna ingeniería de prevención; el gobierno ha aumentado sus adjudicaciones directas de contratos de gobierno; el gobierno carece de mecanismos de planeación y de evaluación y esto en un año, como 2023, que es el año previo a la transición de gobierno, el año previo al llamado “Año de Hidalgo”, es muy peligroso y se estima que ese problema de corrupción desafortunadamente permanecerá y se irá a extender de manera gradual.

Y lo que son las cosas, a pesar del mal gobierno que está realizando López Obrador, la población sigue endiosada con el mesías tropical y no se ve que ningún otro partido les haga sombra en la elección presidencial, ni aún realizando alianzas partidistas. El principal problema de los partidos opositores es que no cuentan con un líder de peso que compita contra AMLO, quien obviamente no jugará para la presidencia pero que sí apadrinará al político o política en quien tenga cifrados sus afectos. Su elegido tendrá un altísimo porcentaje de triunfar. Lo que vendrá a ser un diluvio para los partidos de oposición. Y la oposición deberá someterse a una reingeniería política para tratar de alcanzar mejores resultados en la elección de 2030.