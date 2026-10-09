El sector de la construcción en Aguascalientes continúa enfrentando presión en sus costos de operación debido al comportamiento de los combustibles, particularmente del diésel, considerado un insumo indispensable para la maquinaria pesada y el traslado de materiales, señaló el presidente de la CMIC Aguascalientes, César Adrián Jaime Valdivia.

Explicó que el movimiento de tierras, el transporte de materiales y la operación de maquinaria dependen directamente del diésel, por lo que cualquier incremento o falta de reducción en su precio termina reflejándose en el costo de ejecución de los proyectos, tanto públicos como privados.

El dirigente empresarial señaló que este escenario obliga a las empresas constructoras a mantener una vigilancia permanente sobre sus costos, en un contexto en el que el sector también depende de la evolución de otros insumos y de las condiciones de contratación de las obras.

No obstante, destacó que la expectativa para Aguascalientes es positiva ante la recuperación de la inversión en infraestructura pública en el ámbito federal como estatal al cierre del año y en el 2027.

Jaime Valdivia resaltó que los proyectos viales y de infraestructura anunciados para la entidad pueden representar una mayor actividad para las constructoras, aunque CMIC mantiene como una de sus principales demandas para el sector público es que haya participación de las empresas afiliadas.

Se ha solicitado a la federación como al estado que los contratos se distribuyan entre un mayor número de empresas, particularmente locales, con partidas menores para que favorezca en la distribución equitativa y la inversión pública genere una mayor derrama económica en Aguascalientes.