Con éxito se realizó la edición XXIX del Día del Desafío, una campaña mundial encabezada por Conade en coordinación con TAFISA (The Association For International Sport For All) que tiene como objetivo incentivar la práctica de deportes y actividades en diversos países del continente americano a través de eventos gratuitos diseñados para diferentes edades y niveles de práctica, buscando la práctica regular de la actividad física como parte del estilo de vida de las personas.

En Aguascalientes, se realizaron distintas actividades deportivas simultáneas en escuelas y centros deportivos, coordinadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. Además, se impartió en la Escuela Luis Regalado el taller «Desafío en bici», que promueve el uso de la bicicleta Ceceña del Fraccionamiento Ojocaliente II, donde más de 245 alumnos de 4to, 5to y 6to grado disfrutaron de las clases teórico-prácticas sobre los beneficios del uso de la bicicleta, ya sea como vehículo de transporte, deporte o recreación en nuestro estado.

Con esta iniciativa, se cumplió una jornada deportiva muy productiva, con la participación activa de varios alumnos de todo el estado en cada uno de los ejercicios planeados por los organizadores en las distintas escuelas. Esto dejó una jornada muy interesante que sigue demostrando el compromiso que tiene Aguascalientes por poner al deporte como uno de los ejes principales de la sociedad actual, sobre todo con los más jóvenes.