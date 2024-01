Más que la famosa película –el tiempo como bucle, lo que bien visto remite a Nietzsche, y las sabidurías antiguas del ‘eterno retorno’–, se me viene a la cabeza la famosa costumbre de los naturales de ese pueblo de Pensilvania, Punxsutawney, creo recordar, que es sacada de su madriguera, tras hibernar, a principios de febrero de cada año, para saber si el invierno, en esa zona del septentrión americano, terminará pronto o se prolongará varias semanas más.

No recuerdo muy bien en qué consiste la cábala, pero entiendo que según el bicho vea o no su sombra, el invierno debería terminar pronto o prolongarse hasta seis semanas, nada raro en esas zonas norteñas; lo que sí recuerdo, es un reportaje que leí hace tiempo, en el que se comparan las predicciones de ‘Phil’, la marmota (que han sido varias), con los registros meteorológicos, donde se demuestra que, como cierto famoso encuestador de por estos lares –o avecindado aquí, creo–, de cada tres predicciones, le atina a una.

En el entendido de que a mí el invierno me gusta poco, y el mes de enero menos, a mí estas cosas me producen mucha aprensión, pues de un tiempo a esta fecha, es nada más acercarse el invierno y yo a deprimirme –y eso que soy de natural melancólico–, y a preguntarme si sobreviviré a la nueva temporada.

Con una obsesión malsana, voy chequeando cuanto pronóstico me dé una pista de cómo se viene cada invierno y, luego, de cómo se va desarrollando.

Debo admitir, visto lo visto, que este invierno en curso ha sido más bien benévolo, lo que confirmaría, otro año más, que el planeta se está calentando y cada vez tenemos temporadas invernales más moderadas, lejos ya de registros de madrugadas bajo cero, que eran comunes no hace muchos años.

Es tanta mi obsesión con este tema, que, a pesar de que los hay que dicen que no existe algo así como una memoria meteorológica, yo recuerdo muy bien los días más fríos que he padecido, especialmente un 24 de febrero, que debió de ser, si la memoria no me falla –y suele no fallarme, todavía– del año 1976.

Hoy, por ejemplo, veo que el sol se acaba de meter a las 18:22 (son ya, mientras escribo, las 18:40) y que dentro de una semana justo, el ocaso se registrará a las 18:30, lo que significa, entre otras cosas, 8 minutos más de sol y la temperatura adicional que esa insolación va a traer a nuestras casas.

Aunque nadie me quiere creer, tengo como cierto que el día del Super Bowl, con marmota o sin marmota, suele ser el del fin del invierno en estas latitudes, de tal manera que –luego de la vergonzosa derrota de ayer noche de Miami, en el que fue ya el último juego de la temporada regular–, estamos hablando de que en cosa de cinco semanas podremos cambiar los pesados abrigos y las chamarras gruesas, por ropas de abrigo más ligeras.

Sobra decir que los inviernos no me gustan, especialmente cuando los tengo que soportar enteros aquí. Para estas fechas, hace 4 años, la estaba pasando de lo lindo en Vancouver, desde donde cada mañana me trasladaba a la nieve a treparme a la tabla y pasarla pipa, pues el problema, más que el frío, es que vivimos en una ciudad donde los constructores –y las autoridades menos– no se han enterado de que en primavera las temperaturas superan los 35 grados y que los inviernos suelen traer temperaturas matutinas cercanas a los cero grados Celsius, por más que tengamos años que no llegamos a esos extremos.

Recuerdo que una vez, hará unos 15 años, me tocó en Chicago una temperatura que rozaba los 40 grados negativos, lo que es una brutalidad, aunque para tales casos la gente tiene casas aisladas térmicamente, chimeneas, calefacción a gas y todo lo que se necesita para no morirse de hipotermia, que es lo que cada año estoy a punto de pescar por el simple hecho de vivir en una casa que se vuelve una heladera.

Seguiremos informando. Abur.

@agustinlascazas: Facebook e Instagram.