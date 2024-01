El pasado jueves 4 de enero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó protesta a la nueva integrante, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien fue designada directamente por el presidente debido a la polémica en torno a la falta de consenso político en el Senado. Esta situación giraba en torno a que las candidatas tenían evidentes conflictos de interés con el gobierno federal y de la Ciudad de México. En el caso particular de la nueva ministra, es que es hermana del actual jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama. Sin embargo, poco le importó al titular del ejecutivo dicha circunstancia e impuso a su nueva ministra. Al tomar protesta, Lenia Batres apuntó una serie de críticas tergiversadas sobre el papel de la SCJN en la actualidad, denostando la labor del tribunal constitucional y catalogándolo su desempeño como “más allá de la constitución”, actuando como un legislador activo en contraposición a sus facultades.

Estos señalamientos, imprudentes y fuera de lugar, evidencian la clara posición de la nueva ministra, quien se presentó abiertamente como aliada del presidente y su partido, lo cual destaca una postura parcial a favor de la administración actual y compromete su labor como juzgadora del máximo tribunal de justicia. Incluso, se autoproclamó como una ministra electa por “el pueblo”, cuando su proceso de selección fue totalmente lo contrario, una asignación directa (a diferencia del resto de sus compañeros). Días previos a su nombramiento, Lenia Batres hizo pública una demanda que presentó ante un juzgado federal por daño moral en contra de periodistas que difundieron un video en que aparece discutiendo con una persona por una situación relacionada a un bien inmueble. Sin embargo, lo que sí es importante destacar es que evidenció su desconocimiento del procedimiento legal conducente al saltarse a la instancia correspondiente (basta con leer el artículo 104 constitucional para percatarse de que los juzgados federales no pueden conocer de dicho asunto, sin mencionar que no agotó tampoco el principio de definitividad… algo esencial en materia de amparo y que debería saber). Ante esta polémica, me pregunto ¿de dónde proviene este desprecio a la técnica jurídica y por qué se impulsan a los perfiles políticos en los órganos técnicos?

Andrés Manuel López Obrador ha criticado, en múltiples ocasiones, distintas decisiones de juzgadores federales a lo largo de su administración. Desde las suspensiones otorgadas en contra del Tren Maya (por los daños ecológicos irreparables que trajo consigo), las violaciones al procedimiento legislativo en que incurrieron las y los integrantes del Congreso de la Unión al pasar “en caliente” iniciativas, la adscripción inconstitucional de la Guardia Nacional a la SEDENA, entre otras; catalogando la labor de la SCJN como “conservadora”. Sin embargo, nunca se ha planteado la falta de capacidad de quienes operan estas iniciativas y que prefieren ignorar la falta de capacidad violando la ley y la constitución, lo cual evidentemente conduce a resoluciones negativas ante la Corte. Es más fácil culpar a las y los ministros de ser una especie de “opositores” en vez de corregir la labor ineficiente de las y los legisladores, así como del personal jurídico del gobierno federal.

De forma curiosa, Arturo Zaldívar apuntó en una entrevista que le realizó Zedryk Raziel en el portal El País, que todos los ministros resuelven con base en criterios ideológicos y no existe la neutralidad en las decisiones jurisdiccionales. Se excusó afirmando que nunca se le cuestionan sus votos a las y los ministros en contra de acciones de la actual administración federal, catalogándolos como serviles a intereses de la “oligarquía”; sin embargo, justamente lo que se le ha cuestionado a Zaldívar es que sus argumentos (desde la llegada de la 4T y el paso de su “reforma judicial” de 2019) han sido a favor del presidente y sus allegados. Un ejemplo muy sencillo de lo anterior es que Zaldívar, en 2018, votó por declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (una iniciativa que planteaba darle un marco constitucional de acción a las fuerzas armadas para realizar actividades de seguridad pública en todo el país, básicamente militarizar la seguridad pública); ahora, en contraposición a su postura, afirmó durante la sesión celebrada el año pasado en la que se analizó la inconstitucionalidad de la adscripción de la GN a la SEDENA, manifestando que como el presidente es un civil y éste estaría al mando de las fuerzas armadas, dicha adscripción no contravenía el carácter de seguridad pública dado que el resto de la cadena descendiente de la administración pública general no podría ser militar (cuando en la realidad y lo que se votó en contra de la LSI en 2018 es que todo el cuerpo operativo sería militar). ¿Dónde estaba el ex ministro cuando el presidente atacaba a las y los jueces federales por hacer su trabajo? ¿Dónde estaba el entonces representante del PJF cuando el ejecutivo castigó presupuestalmente a su institución?

El presidente no solamente desprecia la técnica jurídica y los perfiles capacitados, sino que su influyentismo político le ha permitido corromper a personajes como Zaldívar, a quien incluso convenció de “comprarle” su lugar en la SCJN para colocar a otra persona que le fuese igual de leal en sus fallos: Lenia Batres. Estamos ante un ataque evidente del partido en turno en contra de la justicia nacional, el estado de derecho y el orden constitucional. Por más que salgan a hablar sobre “el bienestar del pueblo” y sus proyectos políticos, el fondo es acaparar todas las instituciones públicas que puedan para preservar el poder. Ante esta situación, sólo queda remarcar lo que es evidente, y que todas y todos debemos tener en mente: sin justicia no hay democracia.