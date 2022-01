Los comerciantes del Centro calificaron como una alternativa prudente y adecuada el Decreto anunciado por el Ejecutivo del Estado, el cual respaldan, por lo que acatarán lo establecido, a fin de contribuir a bajar la cadena contagios por COVID entre la población, destacó la tesorera de la Acocen, María Guadalupe González Madrigal.

La también ex presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro enfatizó que no pueden hablar de cerrar los lugares de comercio ni las empresas porque se afectaría más a la economía de lo que ya está, por lo que respaldan totalmente la decisión del gobernador de mantener abiertas a las empresas, cuidando el aforo de la gente que está adentro de los comercios para evitar que haya amontonamientos.

Puntualizó que los establecimientos del Centro han estado cumpliendo con toda la normatividad definida por la Secretaría de Salud del Estado, por lo que se sigue privilegiando la sana distancia, el uso del cubrebocas y se tiene el gel desinfectante a disposición de los clientes que acuden, además de recordar que al inicio de la pandemia hace dos años, Acocen llevó a cabo una campaña de difusión de las medidas sanitarias entre los distintos comercios mediante el reparto de algunos volantes.

Respecto al aforo en cada negocio, dijo que cada quien lo cuida y el que haya una entrada y la salida, comentó que no tiene caso tenerlas separadas para aquellos comercios pequeños, lo cual sí aplica para los centros comerciales y los lugares de grandes aglomeraciones, aunque sí se debe tratar de separar a la gente. “Son medidas conocidas y habremos de estarlas cumpliendo. Estamos en el entendido de que la mayoría sigue con ellas al pie de la letra, por supuesto que en algunos lugares se relaja, hay que reconocerlo, pero habrá que retomarlo”.

Indicó que indudablemente donde ha habido más descuido ha sido en la vida social y familiar y ahí es donde viene el repunte de los contagios. “No sabemos de qué forma la autoridad pueda llegar hasta el ámbito familiar, porque es muy difícil. Al Gobierno tal vez le tocaría hacer una campaña, entonces está en las personas responsabilizarnos y cuidar de nuestra propia salud”.

¡Participa con tu opinión!