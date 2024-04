Millones de mexicanos observaron por televisión el domingo pasado el debate entre las candidatas y el candidato a la República. Mucha expectación se había generado a medida que se acercaba la fecha del acontecimiento político, pues la población estaba interesada en ver quién mostraba más entereza tanto en el manejo y conocimiento de la problemática nacional en sus principales aspectos. Aunque hay que aclarar que el interés principal estaba centrado en las dos mujeres candidatas, Xóchitl y Claudia. Álvarez Maynes no levantaba mayor expectativa, pues desde el destape de su candidatura se supo que su participación sería la de esquirol, ya que no tenía la mínima posibilidad de aspirar ni siquiera a un mínimo porcentaje de la votación. Siendo su misión imposible alcanzar el porcentaje mínimo de la votación requerida – 3% – para que el Partido Movimiento Ciudadano conserve el registro y con ello seguir gozando de las canonjías que nuestro sistema político les brinda a los dueños de los partidos, como en este caso es Dante Delgado.

Del debate se esperaba más de Xóchitl Gálvez, quien trató de echarse para adelante señalando una serie de situaciones negativas de las administraciones de Claudia Sheinbaum en el gobierno de la CDMX. Insistió principalmente en la Línea 12 del Metro y en el Colegio Rébsamen, que son eventos que a Claudia le deben calar de manera muy profunda por la cantidad de muertes que hubo en esos dos graves acontecimientos, los cuales sin duda pudieron evitarse si se hubiera dado en primer lugar clausurado el Colegio Rébsamen cuando se dio el dictamen que señalaba que no resistía el edificio la construcción de un piso más y, a pesar de eso, la directora se aferró de manera prepotente y, con la complicidad de las autoridades, se llevó a cabo la construcción de la ampliación de la construcción, con los ya conocidos funestos resultados que trajeron un tremendo dolor y luto a varias familias, pues hubo 26 muertos, de los cuales 19 eran niños. Aconteciendo lo mismo con la caída del Metro por la fractura estructural de la Línea 12. Un accidente que se pudo haber previsto, dado que ya les habían dado información sobre el mal estado de las trabes en una de las partes de la estructura, lo cual anunciaba riesgos de enorme dimensión, tal y como sucedió. Ahí, en ese tema, tampoco accionó Claudia Sheinbaum. En ese accidente murieron 27 ciudadanos.

El rostro de Claudia Sheinbaum ante tales acusaciones permanecía impávido, como si no escuchara. Ella traía su guion y no se salía de él. No dio contestación a casi ninguna de las acusaciones de Xóchitl. Ella permanecía concentrada en sus temas, no tenía caso hacerle el juego a la candidata opositora, sobre todo cuando eran temas que eran de sobra conocidos y corroborados por la población como ciertos, como sería el caso de los negocios turbios de los hijos del presidente en el Tren Maya. En ese tema sólo dijo que si alguien tenía alguna acusación que la pusiera ante el Ministerio Público.

La elección del próximo 2 de junio es histórica en la escala de lo que se va a decidir y de quienes participan. Es la primera vez que dos mujeres están al frente de las preferencias rumbo a la presidencia. El del domingo fue el primer debate que se da en ese contexto, el cual decepcionó al no llegar a alcanzar la expectativa que había alrededor de ese momento tan histórico para los mexicanos.

Tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum llevaron dos ideas fuerza para tratar de que se quedaran en la memoria de quienes vieran el debate. La de Xóchitl Gálvez era dibujar a Claudia Sheinbaum como una mujer fría que no tiene corazón y dio sus argumentos sobre ello, por ejemplo, de cómo se comportó cuando faltó la medicina para los niños con cáncer, sobre, como lo mencionamos líneas arriba, que no actuó a tiempo para cerrar el colegio Rébsamen; cómo también se fue tangencialmente cuando la línea 12 del Metro. Mientras que Claudia Sheinbaum fue muy insistente entodo el tiempo colocarle la etiqueta de PRIAN y que a través de estarle diciendo PRIAN, decirle que ella no era una candidata ciudadana y tratar de llevarle todos los negativos que tienen esos partidos.

Creo que las dos lo hicieron bien. Así mismo se vio que Claudia Sheinbaum iba muy bien entrenada. No respondió una sola de las imputaciones que hubo sobre corrupción, todas las desvió. Por ejemplo,Xóchitl Gálvez dijo que la familia de Claudia Sheinbaum apareció en los Panamá Papers y Claudia Sheinbaum no se metió a ese tema.

La expectativa del debate era ver si se movía la aguja de la preferencia electoral. La percepción es que no. que Claudia mantendrá la ventaja que tenía desde antes del debate. Esa era la gran expectativa con Xóchitl. Que, si pretendía ella horadar la fortaleza de Claudia, no se le vio consistencia y Claudia Sheinbaum logró mantener la ventaja que las encuestas le están dando. Ya veremos si los dos próximos debates que faltan cambian en algo el panorama, aunque la verdad se ve difícil.