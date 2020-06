Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

CUENTO DEL TONTO QUE COMÍO POLLO. Estos eran tres hermanos. El mayor y el segundo estaban bien, y el tercero era un tonto. Tenían un pollo, y siempre que hablaban de comérselo decían (los dos hermanos mayores) que no le iban a dar ningún pedazo al tonto por tonto. Llegó el día en que mataron al pollo y los hermanos que estaban bien ya tenían un plan para no darle nada al tonto. Lo prepararon y lo dejaron listo para meterlo al horno y llamaron al tonto; ya reunidos los tres le dijeron al tonto: “El que sueñe un bonito sueño se come el pollo”. “Bueno”, dijo el tonto. Metieron el pollo dentro del horno y se fueron a dormir. Pasó un buen rato y cuando los dos hermanos ya estaban bien dormidos el tonto se levantó y fue a la cocina y se comió el pollo; terminó y se fue a dormir. Al otro día temprano se levantaron y el hermano mayor dijo: “Vamos a hablar del sueño que tuvimos anoche. Yo voy a empezar. Pues yo anoche fui a la gloria y vi al Señor”. “Sí – dijo el segundo hermano – , yo vi cuando te ibas volando, me agarré de la manga de tu camisa y nos fuimos los dos”. “Sí – contestó el tonto -, yo vi cuando se iban, y como pensé que ya no iban a regresar fui a la cocina y me comí el pollo; sólo quedaron dos huesitos para que los chupen”. (Joaquín Martínez Mendoza. ANTOLOGÍA. Narraciones de niños y niñas indígenas. SEP. México.2001).

DE CUATRO EN CUATRO. Los lakota (parte de la tribu sioux) y los demás pueblos de las praderas de Norteamérica, agrupan cuanto existe en el mundo en grupos de cuatro. Según ellos cuatro son las direcciones: el poniente, el norte, el sur y el oriente. El tiempo también se divide en cuatro: el día, la noche, las lunas y el año. Todas las plantas que brotan de la tierra tienen cuatro partes: las raíces, los tallos, las hojas y los frutos. Cuatro son las especies de seres que respiran: los que se arrastran, los que vuelan, los que caminan en cuatro patas y los que caminan en dos. Hay cuatro cosas sobre nuestra tierra: el sol, la luna, el cielo y las estrellas. Cuatro son las deidades: los grandes, los ayudantes de los grandes, los que están debajo de ellos y los espíritus. La vida del hombre también se divide en cuatro epatas: la infancia, la niñez, el estado adulto y la vejez. Por último, los hombres tienen cuatro dedos en cada mano y cada pie. Los dedos pulgares y dedos gordos de los pies están frente a ellos para ayudarlos a trabajar y también son cuatro. El gran espíritu hizo todo en grupos de cuatro y los hombres deben obedecer esta norma y agrupar las cosas y tiempos así. Además las cuatro partes del mundo tienen forma de círculo, pues el gran espíritu quiso que todo fuera circular. Estas son las palabras de un chamán de los oglala, que son parientes de los lakota: “El gran espíritu hizo que todo fuera circular, excepto las piedras. El sol, el cielo, la luna y la tierra son redondos como escudo. Cuanto crece de la tierra es redondo como los tallos. Sí así lo hizo el gran espíritu; los hombres deben considerar al círculo sagrado, pues es el signo de la naturaleza. Es el símbolo de los cuatro confines del mundo y los vientos que entre ellos vuelan. El círculo es el signo de los tiempos. (Federico Navarrete y otros. ANTOLOGÍA. Hijos de la primavera: vida y palabra de los indios de América. SEP. México. 2001)

Aguascalientes; junio de 2020