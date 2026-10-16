Imaginemos una mañana cualquiera en una empresa. Antes de comenzar la primera reunión, el teléfono ya cambió tres veces las prioridades del día. Un cliente exige una respuesta, una presentación debe adelantarse y alguien espera autorización para resolver un asunto que lleva semanas pendiente. La agenda sigue llena, pero el plan original ha desaparecido. Al terminar la jornada, todos podrán enumerar lo que atendieron. Será más difícil explicar qué consiguieron mejorar. Esa distancia entre resolver pendientes y construir resultados revela el costo de convertir la urgencia en una forma habitual de dirigir.

Responder con rapidez puede evitar una pérdida, proteger una operación o aprovechar una oportunidad. La dificultad aparece cuando todo recibe el mismo tratamiento. Si una solicitud menor moviliza tantos recursos como una contingencia real, la empresa pierde capacidad para distinguir consecuencias. El volumen de mensajes empieza a determinar el orden del trabajo, mientras los asuntos silenciosos permanecen relegados. Una revisión de mantenimiento, una conversación con un colaborador o el análisis de un contrato pueden esperar durante días, hasta que la omisión los convierte también en emergencias.

Parte del problema se aprende a través de lo que se reconoce. Cuando se celebra al gerente que permanece conectado a medianoche, pero apenas se observa a quien organizó su área para terminar a tiempo, el mensaje resulta claro: la disponibilidad visible pesa más que la prevención. Así se construye una cultura donde anticiparse puede pasar inadvertido y rescatar una situación genera prestigio. Si esa lógica se mantiene, incluso las personas más competentes pueden acabar dedicando su energía a demostrar cuánto soportan, en lugar de corregir aquello que produce el desorden.

Detrás de esa dinámica suelen existir decisiones de diseño que conviene revisar. Una compra rutinaria puede depender de varias firmas; una instrucción puede llegar por canales distintos; dos responsables pueden exigir entregas incompatibles al mismo equipo. Pedir mejor administración del tiempo tendrá un alcance limitado mientras esas condiciones permanezcan. La arquitectura organizacional importa porque define cómo circula la información, quién tiene autoridad y dónde se detiene el trabajo. Cuando esas rutas son confusas, la buena voluntad de las personas termina compensando fallas que deberían resolverse en la estructura.

El costo económico puede quedar oculto entre gastos que parecen normales. Pensemos en un pedido aceptado sin consultar la capacidad de producción. Para cumplirlo habrá que modificar turnos, desplazar otra entrega o pagar un transporte extraordinario. La venta se registra como un logro, mientras el esfuerzo adicional queda repartido entre distintas áreas. Si nadie reconstruye la secuencia, será difícil identificar cuánto margen se sacrificó y por qué. Revisar el resultado completo permite reconocer que una respuesta comercial aparentemente exitosa pudo trasladar costos a otras partes del negocio.

La atención de quienes deciden también entra en esa cuenta. Revisar un presupuesto entre llamadas, responder una queja durante una junta y aprobar una contratación al salir de ella puede dejar poco espacio para comprender cada asunto. El riesgo consiste en decidir con una lectura incompleta y descubrir después una condición que merecía examinarse. Proteger tiempo de concentración tiene una utilidad operativa: permite comparar alternativas, reconocer dependencias y formular preguntas antes de comprometer recursos. Ese trabajo necesita un lugar explícito en la agenda de dirección.

La prisa modifica, además, la manera de conversar. Cuando una reunión comienza con la exigencia de resolver de inmediato, quien detecta una inconsistencia puede sentirse presionado a callarla para no retrasar al grupo. La decisión avanza, pero pierde una oportunidad de corrección. Dar espacio a una objeción pertinente requiere escuchar sin convertir el desacuerdo en una prueba de lealtad. En asuntos de alto impacto, unos minutos dedicados a cuestionar un supuesto pueden ser más útiles que una aprobación unánime obtenida porque nadie quiso parecer un obstáculo.

La presión cruza también la puerta de la oficina. Una instrucción enviada al final del día puede modificar el horario de varias personas y alterar compromisos familiares previamente organizados. Algunas contingencias lo harán inevitable; otras provendrán de una solicitud que pudo anticiparse. Distinguirlas forma parte de la responsabilidad de dirigir. El tiempo personal de un equipo no debería funcionar como una reserva gratuita para absorber cualquier falla de planeación. Reconocer ese límite obliga a considerar las consecuencias humanas de nuestras decisiones, además de sus efectos sobre la entrega inmediata.

Cambiar esta dinámica empieza por establecer qué merece interrumpir el trabajo. El criterio debe relacionarse con las consecuencias y el tiempo disponible para actuar. Una amenaza a la seguridad requiere atención inmediata; una revisión sin plazo definido necesita programación. Entre ambos extremos existen decisiones que pueden resolverse en cada área si están claros los márgenes de autoridad. Definirlos evita que todo llegue a la dirección y que los responsables esperen permiso por temor a equivocarse. La autonomía necesita información suficiente y límites conocidos para funcionar.

Después de atender una contingencia, conviene reconstruirla. ¿Qué señal apareció primero? ¿Quién la recibió? ¿En qué momento todavía era posible actuar con menor costo? Estas preguntas permiten localizar una demora o una regla que dejó de ser útil. Su propósito es aprender de lo ocurrido y modificar una condición concreta. Si cada incidente termina únicamente con el agradecimiento a quienes lo resolvieron, la organización puede repetirlo sin comprender su origen. El aprendizaje se vuelve visible cuando una corrección reduce la probabilidad de enfrentar nuevamente el mismo problema.

También hace falta aceptar que incorporar una prioridad obliga a revisar las anteriores. El tiempo y la capacidad operativa tienen límites, aunque una instrucción se formule con entusiasmo. Quien solicita una nueva entrega debe participar en la decisión sobre qué se pospone, qué recursos se añaden o qué alcance se reduce. Esa conversación vuelve explícitos los costos y permite comprometer fechas realistas. Dejarla pendiente equivale a pedir que el equipo absorba una contradicción que la dirección todavía no ha resuelto.

Al finalizar la semana, podríamos volver a aquella agenda que perdió su rumbo desde la primera mañana y preguntar qué cambió para que la siguiente sea distinta. Quizá la respuesta sea una autorización simplificada, una responsabilidad aclarada o una tarea que dejó de hacerse. Ahí empieza a recuperarse el control. Dirigir implica responder cuando la realidad lo exige y construir condiciones para que la operación pueda sostenerse. Una empresa paga demasiado cuando necesita una hazaña cotidiana para funcionar.

Janette Rodríguez

CEO de DIA1 y Executive Director de la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, Capítulo Aguascalientes.

Especialista en arquitectura organizacional, liderazgo, desarrollo organizacional y procesos de reincorporación laboral con enfoque humano y estratégico.