La industria textil mexicana y aguascalentense enfrenta una situación complicada debido al ingreso de productos chinos, el contrabando y los costos de producción nacionales, factores que han reducido la competitividad de las empresas y provocado la pérdida de empleos, advirtió Mario Alberto Sánchez Mondragón, secretario general del Sindicato Nacional Textil Francisco Villa y subsecretario de Finanzas del Comité Nacional de la CTM.

El dirigente sindical señaló que el problema es preocupante porque el sector concentra una gran cantidad de trabajadores y forma parte de una cadena productiva que incluye la producción de fibras, el tejido, el lavado, la tintorería y la confección. Explicó que Aguascalientes se encuentra entre las entidades con mayor presencia de trabajadores textiles y mano de obra especializada en el país.

Sánchez Mondragón sostuvo que uno de los principales problemas es la competencia de mercancías provenientes de China, debido a que los productores nacionales enfrentan mayores costos de fabricación. Advirtió que la pérdida de competitividad lleva a algunos empresarios a evaluar la posibilidad de abandonar la actividad formal, mientras que otros enfrentan dificultades para mantener las prestaciones laborales y los salarios. Ante esta situación, el sindicalismo busca evitar que las empresas y los trabajadores terminen en la economía informal.

Indicó que se solicitó el respaldo de la dirigencia nacional de la CTM para buscar mecanismos que permitan conservar los empleos. Consideró que México puede fortalecer la producción textil y de confección destinada al mercado estadounidense.

Finalmente, señaló que es indispensable reforzar las medidas contra el contrabando en las aduanas. Planteó establecer «candados muy fuertes» para impedir el ingreso de mercancías ilegales y garantizar que los fabricantes mexicanos compitan bajo las mismas reglas.