Concluyo ahora esta serie dedicada al Consejo de la Crónica de Aguascalientes en el décimo aniversario de su constitución, ocurrida el 20 de diciembre de 2013. La sesión solemne del Cabildo ocurrió luego de la entrega de los documentos que acreditan como tales a los nuevos cronistas. Vino la fotografía para la historia y la entonación del Himno a Aguascalientes que, por lo visto y escuchado, casi nadie se sabe.

En fin, que aquí se acabó una ceremonia, y cada quién con su memoria.

Ahora, a 10 años de su instalación, cabe preguntarse cuáles han sido los logros del consejo; los frutos que ha ofrecido a la sociedad. La respuesta es fácil: ninguno, dado que ni formuló un programa de trabajo ni ha llevado a cabo actividades conjuntas. Nos reunimos un par de veces, hablamos, ya ni me acuerdo de qué, quizá de formular ese programa, y nunca más, y hasta la fecha.

Yo no sé… No sé si esta inoperancia tenga que ver con el hecho de que se tratara de una iniciativa de un Gobierno priista, que además se hizo realidad al cuarto para las 12, cuando prácticamente todo estaba consumado en la administración de la licenciada Martínez. Llegó entonces un gobierno de otro partido, y por esto mismo, lo que hizo el otro no importa, no sirve y se desecha. No sería la primera ocasión en que esto ocurriera…

Una segunda posibilidad fuera tal vez la falta de un programa serio, que ni en serio ni en broma se hizo, con objetivos precisos a alcanzar, asignación de tareas, atención a temas determinados, etc., un programa que nunca llegó a formularse, y por consecuencia, a someterse a la consideración de la autoridad, ni la autoridad solicitó nada en ningún momento. En este sentido, los cronistas no hemos sido capaces de explicarle a la Presidencia Municipal qué es el consejo, dónde se origina, y cómo puede servirse de él, que funciones puede cumplir, etc. ¿Lo sabremos nosotros?

Esto me lleva a una tercera posibilidad: tal vez sean los perfiles los que propiciaron esta inactividad, el hecho de que posiblemente las personas elegidas no fuéramos las más adecuadas para este ejercicio.

No lo sé. El hecho es que a la fecha el consejo no ha funcionado, y por esta razón creo que se trata de una asignatura pendiente. Ya en lo individual, que cada quien hable sus logros. Por mi parte, en principio he buscado capacitarme, en tres líneas distintas: en primer lugar, he tratado de aprender qué es la crónica, en el contexto de los diversos géneros periodísticos, en segundo lugar, he buscado conocer la historia de la crónica como tal, y en tercero, he leído a diversos cronistas -entre mis favoritos; mis santos patronos, están Rysard Kapuściński, Salvador Novo, Carlos Monsiváis, Juan Villoro, Elena Poniatowska, y desde luego Eduardo J. Correa-, buscando desde luego informarme sobre los temas que desarrollan, pero también desentrañar los mecanismos de narración que utilizan, a ver si les aprendo algo.

En segundo lugar, soplo sobre el fuego de la palabra en esta columna desde hace poco más de 20 años, es decir, el doble de tiempo que lo que ha durado mi encargo como cronista municipal. Además, hasta hace poco estas líneas aparecieron también en la antigua Crisol Plural, devenida en Diálogos en la pluralidad.

Por otra parte, y en seguimiento del compromiso adquirido aquel día, desde enero de 2017 me he hecho presente en LjMx, con una combinación de imagen y texto. Además, he asistido a cuanto programa de radio y televisión se me ha solicitado, para hablar de algún tema determinado, frecuentemente la Feria de San Marcos.

Invariablemente la intención ha sido la misma: compartir conocimientos, experiencias, opiniones, sobre Aguascalientes, y como a nadie le importa, y menos a mí, con alguna frecuencia rebaso el ámbito del municipio de Aguascalientes, tal y como reza el nombramiento correspondiente, y atiendo temas de otros municipios, siempre dentro de los límites territoriales de la Suave Matria.

También participo en la Asociación de Cronistas Municipales de Aguascalientes Alejandro Topete del Valle, que encabeza ahora el cronista de Calvillo, Jesús Santos Esparza, y que se reúne periódicamente en alguna cabecera municipal, principalmente Pabellón de Arteaga, Jesús María o Palo Alto, y a propósito de otras demarcaciones, me precio de conocer el municipio de Aguascalientes, y en general, el estado, casi como si fuera un vendedor de cerveza, o de botanas y refrescos.

Al mismo tiempo he sostenido una página en Facebook que se nutre con todos estos trabajos (Carlos Reyes Sahagún. Cronista del Municipio de Aguascalientes). Además, he contestado cuanta demanda de información se me ha hecho al correo incluido al final de estas líneas, ya sea con información que he adquirido aquí y allá, o de plano con un no sé o la referencia a alguna otra persona que sepa sobre el tema en cuestión.

Finalmente, participo en un par de programas de radio. En Radio Universidad de Aguascalientes es “La terca memoria” (viernes, 17 horas), con una sección propia de efemérides y en XHBI, en la emisión sabatina de “Aquí entre nos”, a las 10 a.m.

Durante años he reunido una ingente cantidad de información sobre Aguascalientes en libros, periódicos, entrevistas, fotografías, fichas, fotocopias; tanta que ahora dudo que me alcance la vida para aprovechar todos estos materiales, pero también ahora, en la hora de hacer un balance de estos primeros 10 años del consejo -porque el reglamento no señala la duración del encargo- tengo la impresión de que para mí lo mejor está por venir. Precisamente eso espero.(Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).