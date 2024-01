Inicio mis colaboraciones de este año retomando el tema con el que concluí el año recién finado, que se refiere a la instalación del primer Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes, ocurrida el 20 de diciembre de 2013. En nombre del Cabildo capitalino habló el regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya, presidente de la Comisión de Cultura del H. Ayuntamiento, que por momentos habla de la historia como si fuera crónica, y al revés.

Aquí es donde entramos en el terreno de las confusiones, porque señora, señor: aunque sean parientas, una cosa es la crónica y otra la historia. Así que vámonos respetando. Y sin embargo es preciso admitir que existe “esa zona equívoca donde las crónicas se entretejen con la historia, y la historia con la ficción”, según dicho del novelista argentino Tomás Eloy Martínez, pero en rigor el asunto es fácil: la crónica es, esencialmente, testimonial.

Recuerdo también otra metáfora, que ya he citado en este espacio, y que me parece maravillosa. Se le escuché hace unos 20 años a un profesor venido de Zacatecas, a actuar como jurado de un concurso organizado por el desaparecido Consejo de la Crónica del Estado. Decía este personaje que la Historia es, fíjese bien, la tía regañona, en tanto que la Crónica es la muchacha que sonríe. A la Historia se le dice así porque es rigurosa, porque no admite “dichos”, sino que fundamenta su actividad en documentos y los analiza con ojo de suegra que escanea al aspirante a yerno. Deja de lado lo anecdótico en busca de procesos, y somete su argumentación a diversos exámenes a fin de probar su veracidad, etc. La crónica no, también mantiene un compromiso con la verdad, pero no a la manera del historiador, es más libre, acepta las anécdotas, etc. Cuando el historiador escribe es tan formal como impersonal, y redacta en tercera persona. El cronista es personal, y escribe en primera persona; el historiador ofrece cátedra, el cronista platica. El historiador rechaza la idea de que el estado de Aguascalientes se haya creado gracias al beso que María Luisa Fernández Villa de García Rojas le dio al general Santa Anna; al cronista le gusta el cuentito, lo explota y lo incorpora al imaginario colectivo.

En fin, que ya me desvié. A continuación, Trinidad expuso algunos conceptos, que me parece, ofrecían líneas de acción para los cronistas. Dijo el regidor: “en la actualidad Aguascalientes es una urbe de grandes proporciones, tanto en la extensión como en la densidad poblacional. Aunque conserva mucha de su riqueza, de sus tradiciones emblemáticas, ya es también una metrópoli compleja y dinámica, con una vida social y cultural muy intensa, no sólo por las actividades en las que se concreta en torno a la más grande feria de México, sino aquellas festividades tanto religiosas como cívicas, y aquellas que de manera permanente tienen a Aguascalientes en una avalancha de espectáculos de todo tipo, que convergen en nuestra ciudad durante todo el tiempo.

Su ritmo es maravillosamente rico y variado en tal sentido, pero además la interrelación que vive la comunidad con sus autoridades políticas y el desarrollo propio de los planes y programas, acciones o estrategias del Gobierno Estatal y municipales, impulsan y producen por sí mismo una dinámica colectiva muy intensa. La simple convocatoria de la ciudadanía a participar genera sucesos y detalles que resultan significativos y también dignos de ser recopilados, y que ustedes, hoy cronistas de Aguascalientes, lo han hecho. No es desde ahora, sino que constantemente lo han hecho, a través de los periódicos, a través de su obra literaria. Lo han hecho incluso quienes en sus venas llevan la riqueza de los cuatro barrios de Aguascalientes.

No podemos eludir la responsabilidad que tienen, y que tenemos todos, en transmitir a las generaciones presentes y futuras esa memoria colectiva del lugar donde vivimos. Debemos sentar las bases para un trabajo organizado, sistematizado y profesionalizado en esta materia. Porque resulta algo muy señalado y es hasta preocupante que en la actualidad no hubiese alguna persona que ocupe el honroso cargo de cronista de la ciudad de Aguascalientes. Y este es un aspecto del cual no deberíamos sentirnos orgullosos, al contrario: nos ocupamos, y lo hacemos Porque indudablemente pueden estarse escapando del acervo escrito detalles que a partir de hoy son responsabilidad de ustedes. Aspectos trascendentales de la historia de nuestra urbe. Así pues, los méritos de quienes hoy asumen la responsabilidad como cronistas del municipio de Aguascalientes son vastos y trascendentes. Porque su currículum es amplio, su honestidad intelectual está fuera de toda duda, su amor a nuestra tierra, de probidad, constancia y consistencia. Es, por tanto, para mí una gran discusión, distinción, formar parte de este máximo órgano de Gobierno Municipal de Aguascalientes, dirigido por nuestra alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez, quien de manera visionaria asume una alta responsabilidad con su Tierra, preservando a partir de este momento, con hechos, la historia de Aguascalientes. Muchas gracias.

La próxima semana remato este asunto. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com)