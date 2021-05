El sector textil, de venta de ropa en general, zapatos, uniformes, papelerías y de venta al pormenor serán los más beneficiados con la reapertura luego de que Aguascalientes pasó a semáforo verde, lo que ayudará a que pueda reactivarse de manera importante la economía del Estado, señaló el presidente del Colegio de Economistas, José Gil Gordillo Mendoza.

El especialista estableció que de manera general a quien más le va a ayudar esto va a ser al sector comercio, el cual tenía restringido el horario y con la expectativa de que esto no impacte otra vez en más contagios. “Hay que cuidar mucho esto porque si no nos vamos a regresar muy rápido al semáforo naranja. Se deben redoblar los esfuerzos y las medidas y que la gente entienda que aún no se termina la pandemia porque si no, solamente vamos a ver algunos sectores reactivados y luego otra vez otros que no lo están”.

Afirmó que los sectores más beneficiados serán la industria textil que mantiene una forma tradicional de venta en puntos establecidos y que aún no es muy digital, seguido de los establecimientos de zapatos, uniformes, ropa en general y todo el comercio al pormenor que incluye a papelerías y otros giros, luego de que en las estadísticas de diciembre pasado de acuerdo al INEGI, todavía se tenían bastantes afectaciones en cuestión de los empleos y de los ingresos, “y esos son a los que les veo algo de potencial para que se puedan reactivar y que también es muy importante en Aguascalientes”.

En el caso de los restaurantes y bares dijo que estos se verán beneficiados sobre todo con la ampliación del horario de operación, aunque recordó que éstos han venido operando durante la pandemia. Finalmente, Gordillo Mendoza hizo un llamado a la población a ser muy responsables para evitar que Aguascalientes regrese a semáforo naranja o amarillo, “sobre todo a los jóvenes que no están vacunados y que pueden todavía contagiar o contagiarse, aprovechar esta apertura para ser muy responsables para que realmente logremos ya restablecer todos los sectores de la economía”.