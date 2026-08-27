El Circo de las Estrellas trajo su magia a El Heraldo

Integrantes de El Majestuoso Circo de las Estrellas visitaron este jueves las instalaciones de El Heraldo de Aguascalientes, donde compartieron parte del ambiente que caracteriza al espectáculo que actualmente ofrece una corta temporada en la ciudad.

La visita permitió acercar al público al elenco de una producción que combina elementos del circo tradicional con propuestas contemporáneas, acompañadas de música en vivo, acrobacia, baile, humor y números dirigidos a toda la familia.

Entre sus principales atractivos se encuentra la participación de la leyenda italiana David Larible, reconocido internacionalmente por su trayectoria en el arte del clown y considerado como el mejor payaso del mundo.

La producción, a cargo de Medina Fuentes, forma parte de la celebración por sus 36 años de trayectoria y llega por primera vez a Aguascalientes con una propuesta que busca recuperar la esencia del circo clásico, pero incorporando una puesta en escena de mayor formato.

“El Circo de las Estrellas” se encuentra instalado junto a Plaza Altaria y ofrece funciones de lunes a viernes a las 7:30 de la noche; los sábados, a las 6:00 y 8:30 de la noche, y los domingos, a las 4:00, 6:15 y 8:30 de la noche.

El recinto cuenta con carpa climatizada y estacionamiento. Los boletos pueden adquirirse directamente en las taquillas del circo, abiertas todos los días de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche, así como a través de la plataforma Ticketopolis.

Los precios van de los 200 pesos para niños a los 600 pesos en Palco VIP, de acuerdo con la localidad elegida.

Con información e imágenes de Graciela Lozano