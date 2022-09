A casi dos semanas del arranque del actual ciclo escolar 2022-2023 todas las escuelas en el estado operan con normalidad, bajo la modalidad presencial y sin ningún contratiempo, así lo confirmó el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza.

El funcionario estatal indicó que prácticamente se tuvo un buen regreso en términos generales ya que prácticamente todas las escuelas en el Estado en cada uno de los municipios operan con normalidad y con un regreso generalizado y trabajando todos los días y durante toda la jornada.

Afirmó que todos los grupos en las escuelas están cubiertos al 100%, además de reconocer que tienen reportes esporádicos de que no llegó un maestro a determinada escuela u a otra, lo cual no es generalizado. “Estamos constantemente mandando maestros porque diario se generan licencias médicas de gravidez, permisos sin goce de sueldo, pero está cubierta esa parte y entonces se tuvo un buen regreso con buenos números y esperemos que así sea durante todo el ciclo escolar”.

Comentó que continúan establecidos los protocolos sanitarios, así como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el gel antibacterial y el monitoreo constante de cualquier caso confirmado o sospechoso. “Los maestros ya conocen bien el protocolo, se ha estado aplicando, afortunadamente hay buena coordinación con el ISSEA para actuar rápido en la aplicación de pruebas, en el tema del aislamiento y en el seguimiento de la enfermedad”.

En lo referente a la entrega de libros de texto gratuitos, Reyes Esparza comentó que ya fueron entregados para todas las primarias, así como los macrotipos, los Brailles y los que tienen que ver con la ayuda para aquellos con discapacidad visual y sólo faltan por ser entregados los de secundaria y telesecundaria. “Dice la Federación que nos llegan la siguiente semana esos libros y en cuanto lleguen los vamos a empezar a repartir a esas escuelas”.

En cuanto a los uniformes, precisó que ya fueron entregados 250 mil uniformes escolares y en el caso de aquellos estudiantes que por alguna circunstancia no les quedó porque cambiaron de talla, en las oficinas de los Sistemas de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela (Sissae) tienen una cantidad disponible para la entrega.