Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Héctor Kotsifakis consultó a la psicóloga y a otros allegados de Joaquín “El Chapo” Guzmán para construir su interpretación en La Captura, película dirigida por Chava Cartas que llegará a Netflix. El filme recrea el operativo del 8 de enero de 2016 en Los Mochis, donde dos policías federales, encarnados por Poncho Herrera y Noé Hernández, detuvieron accidentalmente al entonces líder del Cártel de Sinaloa durante un patrullaje de rutina. En aquel momento, Guzmán era buscado tras escapar del penal del Altiplano. Kotsifakis explicó que buscó apartarse de los estereotipos sobre el narcotráfico y comprender las motivaciones, necesidades y distintas facetas del personaje. Para ello, conversó con su psicóloga y maestros de teatro del penal, quienes le compartieron historias sobre su carácter y la percepción que tenían otras personas, algunas de las cuales lo consideraban generoso. La cinta, cuyo elenco incluye a Juan Pablo Cruz, Paola Fernández y Antonio Fortier, se basa principalmente en una crónica periodística. Herrera afirmó que el drama de acción busca mostrar que también existen historias de heroísmo dentro de un entorno marcado por la corrupción, sin idealizar la realidad del país ni ignorar el papel de las instituciones encargadas de brindar seguridad a la población mexicana.