Ante la contracción económica y la disminución del consumo, los comerciantes del Centro Histórico de Aguascalientes depositan en el Buen Fin sus expectativas de recuperación para el cierre del año. La Asociación de Comerciantes del Centro (ACOCEN) busca que al menos el 50% de los establecimientos de esta zona participe formalmente en la campaña, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, informó su presidente, José de Jesús González Ramírez.

El representante de ACOCEN reconoció que los negocios atraviesan una situación complicada debido a la falta de circulante en los ámbitos internacional, nacional y local, lo que ha reducido la capacidad de compra de las familias y afectado la actividad comercial. Explicó que algunos consumidores están aplazando sus compras para aprovechar las promociones del Buen Fin, por lo que esta temporada representa una oportunidad para que los establecimientos recuperen parte de las ventas que no han logrado concretar durante los meses anteriores.

También señaló que los establecimientos del Centro Histórico enfrentan la competencia de las grandes cadenas comerciales, algunas de las cuales ya comenzaron a promover campañas de descuentos con nombres distintos al Buen Fin, incluso antes de las fechas oficiales. A ello se suma la presencia del comercio informal, que representa una competencia directa para los negocios establecidos, especialmente en un contexto en el que los consumidores buscan productos de menor precio debido a las restricciones económicas.

Ante este panorama, González Ramírez llamó a la población a privilegiar las compras en establecimientos formalmente constituidos, donde los consumidores puedan contar con garantías, productos de calidad y mecanismos para presentar reclamaciones. Respecto a la participación en la campaña, informó que ACOCEN ya convocó a sus agremiados y a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad a incorporarse al programa.