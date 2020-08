Tras la detención de un hombre que presuntamente vendía placas vehiculares y tarjetas de circulación apócrifas, con nomenclatura similar a la de Aguascalientes pero que no corresponden a las que se expiden oficialmente, es necesaria la investigación a fondo de este tipo de asuntos, para prevenir que en este delito haya colusión de gente externa a la dependencia con personal en activo.

Así lo consideró el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Eric Monroy Sánchez, quien comentó que este tipo de hechos podría darse luego de que personal en activo se mantiene atento con quienes han salido de la dependencia y “pensando mal, pudieran armar una estrategia para cometer esos actos”.

En esta ocasión, el detenido es una persona que se ostenta como abogado, pero habrá que verificar que en realidad se trate de alguien que ejerza la profesión y no se guíen por el dicho, por lo que sugirió que “se debe ahondar en la investigación y llegar hasta desmantelar una posible red de complicidades en donde no podría dudarse que alguien en la SEFI esté involucrado”, por eso la investigación a fondo para descartar esa posibilidad.

Sobre este hecho, las dependencias involucradas deben investigar y llegar a las últimas consecuencias, pues no se debe dejar de lado que en este tipo de delitos, muchas de las veces la delincuencia actúa en complicidad con autoridades o empleados de dependencias que saben determinados movimientos.

Monroy Sánchez comentó que en la gran mayoría de los casos, cuando un trabajador de cualquier nivel de las dependencias públicas sale por alguna razón, ya sea decisión personal o terminar un periodo gubernamental, no hay seguimiento de nada, cuando en ese tipo de temas es una cuestión de seguridad la que debe atenderse con mayor diligencia y que lamentablemente no se hace.

Cabe mencionar que ayer la Fiscalía Estatal informó sobre la detención de un hombre de profesión abogado, lo cual se dio justo en el momento en que recibía dinero a cambio de la entrega de placas, tarjeta de circulación y engomado falsos, de ahí que se le abrió una carpeta de investigación por los delito de fraude y defraudación fiscal.