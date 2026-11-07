El Cascanueces regresa al Teatro Aguascalientes

El ballet El Cascanueces regresará al Teatro Aguascalientes con ocho funciones programadas entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre de 2026. La producción contará con la participación de estudiantes de la Universidad de las Artes, así como con acompañamiento musical en vivo en seis de sus presentaciones.

En entrevista con El Heraldo de Aguascalientes, los bailarines Ángel, Paulina y Valentina compartieron detalles sobre los preparativos, los personajes que interpretarán y el trabajo que implica llevar esta historia al escenario.

Las funciones se realizarán los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre, así como el 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Las presentaciones de jueves, viernes y domingo contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica, mientras que las funciones de los sábados tendrán música grabada.

Ángel, estudiante de séptimo año de la carrera de danza, explicó que en esta edición interpretará al pequeño gallo y participará junto con Paulina en el pequeño adagio, una escena que forma parte del recorrido de Clara por el mundo de los sueños.

La historia sigue a Clara, quien, después de recibir un cascanueces, se adentra en un universo donde conoce distintos personajes y recorre escenarios como el país de las nieves y el reino de los dulces.

Por su parte, Paulina, quien cursa su último año de formación, señaló que uno de los aspectos que distingue cada edición es la oportunidad de asumir personajes diferentes. Este año participará como arlequín y solista en las escenas de copos de nieve, vals de las flores y pequeño adagio.

Valentina, quien acumula cuatro años de participación en esta producción, interpretará a Clara en su versión infantil y también formará parte de la danza rusa. En ediciones anteriores ha representado personajes como un ratón y ha participado en la danza china.

Los estudiantes explicaron que la preparación de El Cascanueces comienza habitualmente durante la última semana de septiembre y continúa a lo largo de octubre y noviembre. Durante este periodo realizan ensayos para trabajar las coreografías, la interpretación de los personajes y la coordinación de las escenas.

Ángel comentó que, aunque algunos bailarines repiten personajes de temporadas anteriores, las experiencias cambian conforme avanzan en su formación y comparten escenario con distintos compañeros. Recordó que interpretó durante cuatro años consecutivos a Fritz, hermano de Clara, pero en cada ocasión trabajó con una compañera diferente.

Además de la preparación técnica, los participantes destacaron la importancia de la expresión corporal para comunicar las emociones de cada personaje. Valentina explicó que interpretar a Clara requiere un trabajo distinto al de otros papeles que ha desempeñado, debido a la necesidad de transmitir las emociones de la protagonista durante la historia.

Los bailarines también hablaron sobre los nervios previos a cada presentación y coincidieron en que forman parte de su experiencia escénica. Ángel señaló que aprender a manejar esa energía es parte del proceso de formación artística.

Durante la entrevista, los estudiantes alentaron a niños, jóvenes y adultos interesados en el ballet a acercarse a esta disciplina, independientemente de su edad o experiencia previa.

En esta edición también se contempla la participación de un coro, así como de la compañía de danza escénica El Ombligo de la Luna y el grupo de danza española Triana, cuyos integrantes tendrán intervenciones especiales durante el segundo acto.

Los boletos para las ocho funciones estarán disponibles en las taquillas del Teatro Aguascalientes y a través de la plataforma Show Ticket. La producción está dirigida al público familiar y forma parte de la programación artística de fin de año en la entidad.