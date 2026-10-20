Ante el inicio del Proceso Electoral Estatal, el presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Emanuelle Sánchez Nájera, afirmó que existen las condiciones institucionales y de seguridad necesarias para el desarrollo de la contienda, descartando riesgos o presiones hacia las candidaturas en la entidad.

El legislador señaló que las bases y normativas están establecidas, destacando la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral.

Respecto a las deficiencias registradas en la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el proceso anterior, cuando el IEE optó por un desarrollo informático propio, Sánchez Nájera precisó que las fallas no alteraron los resultados ni generaron incertidumbre.

Agregó que corresponderá al órgano electoral definir si soluciona dichos inconvenientes de manera interna o recurre nuevamente a la contratación de un proveedor externo.

En materia legislativa, confirmó que el Congreso local homologó las disposiciones nacionales relativas a la prohibición del nepotismo y la no reelección. Explicó que los representantes populares actuales mantienen sus derechos adquiridos para buscar la reelección en los comicios de 2027, mientras que la restricción total para la reelección y el nepotismo surtirá efecto a partir del año 2030.

Finalmente, sobre la postura del PRD en Aguascalientes tras la pérdida de su registro nacional, el diputado desmarcó a la dirigencia local de la confederación conformada por Comités de otros estados que anunciaron su respaldo a Morena.