Una camioneta terminó impactada contra una columna metálica de señalamiento vial, luego de que su conductor perdió el control del volante cuando circulaba por la avenida Tecnológico, a la altura del fraccionamiento Solidaridad I.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Agua Potable, donde una camioneta Toyota, modelo 2019, color blanco, conducida por Arturo, se desplazaba de poniente a oriente por el carril izquierdo.

Al llegar a dicho cruce, el automovilista perdió el control de la dirección hacia su izquierda, provocando que las llantas delanteras de la unidad subieran a la cabecera del camellón central.

La trayectoria de la camioneta terminó contra una columna metálica de señalamiento, contra la cual se estrelló de frente.

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesario solicitar la intervención de paramédicos.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.