Julio Cesar Medina Delgado, secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes, aseveró que todavía no se ha logrado permear en la sociedad la separación de basura doméstica desde la generación y de esta manera avanzar en el reciclaje de materiales, “se han hecho muchos intentos para hacerlo al final del ciclo en el relleno sanitario, pero han fracasado”.

Agregó que la separación debe ocurrir en el mismo sitio donde empieza y por ello se conversa con la autoridad municipal para implementar un proyecto en el que todos los reciclables como papel, cartón, plástico, aluminio o PET que se tienen, desde el hogar sean separados y almacenados durante la semana para que un día a la semana sean llevados al contenedor.

Agregó que los materiales para reciclaje no generan malos olores ni se descomponen, motivo por el cual, una vez a la semana –los lunes, por ejemplo- no se permitirá que se lleve la basura que sí tiene destino final el relleno sanitario. Así, no se contaminarían los productos que pueden ser reprocesados como nuevos embalajes o artículos. De esta manera se podría reducir cuando menos un 20% la basura de residuos domésticos que día a día llega al relleno sanitario.

El titular del SSMAA precisó que en el caso de la industria, la separación de basura y el reciclado van un poco más adelantados, de acuerdo con sus propias características y los reglamentos ambientales, son más eficientes en el uso de sus materiales e insumos, con lo que generan cada vez menos materiales de desecho.

Asimismo, se ha logrado un control por parte de los transportistas de los residuos especiales de la industria, pues hoy existe un padrón de recolectores de residuos y los lugares a donde los llevan para volver a ser procesados e integrados al sistema productivo.

