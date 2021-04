Decaimiento, diarreas y moquillo son las enfermedades más frecuentes en los animales de compañía asociadas al calor, por lo que durante esta temporada aumentan las visitas al veterinario, reconoció la presidenta de la Asociación Amigos Pro Animal, Ana Zavala Enríquez.

La especialista comentó que ante el inicio de las altas temperaturas es importante tener los debidos cuidados con las mascotas, por lo que si las personas tienen calor, sed y se pueden insolar por estar mucho tiempo bajo el sol, los animales de compañía sienten la misma necesidad de sombra, agua y de resguardo.

Indicó que en esta temporada se empieza a notar en Aguascalientes una situación grave de moquillo, sobre todo en los cachorros que tienen menos de un año, donde una mayoría no sobreviven, por lo que con su simple vacuna quíntuple pueden evitar el contagio. Asimismo, dijo que también se incrementa la aparición de parásitos tanto internos como externos, lo cual es notable en las heces con arrocitos blancos.

De igual modo, resaltó que se debe tener mucho cuidado con las pulgas o garrapatas, las cuales incluso se pueden subir a los humanos, picarlos y provocar enfermedades muchas veces hasta mortales, “entonces es por todo esto que hay que llevarlos a su revisión médica ahorita que empieza el calor y se debe ir directo al veterinario”.

Señaló que para la protección de los animales es importante mantenerlos bajo un techo si es que están en azoteas o patios a fin de no estar expuestos al sol, además de tenerles acceso a agua limpia y fresca todo el tiempo.

Adicionalmente, indicó que en esta época es muy común hacerles el corte de pelo, sin embargo, enfatizó que en caso de que el perro no esté acostumbrado, sus dueños pueden estar tranquilos porque en esta temporada cambia su pelaje para que se sientan más frescos y puedan transpirar mejor.

En cuanto a los paseos, dijo que éstos deben ser en horarios por la mañana o por la tarde, y evitar sacarlos cuando las temperaturas están más fuertes. “Hay unas pruebas de pavimento. Si ponemos la mano sobre la banqueta y no aguantamos más de 5 segundos, eso es señal de que el pavimento está muy caliente y es muy probable que se les puedan quemar los cojinetes de los perros, entonces se debe evitar el paseo”.