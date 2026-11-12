Entender cómo funciona el Buen Fin es sencillo: durante cinco días de noviembre, los comercios registrados en el portal oficial elbuenfin.org publican promociones en tienda y en línea, y tú compras sin inscribirte en ningún lado.

En 2026 el periodo va del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Detrás hay reglas, autoridades que vigilan y derechos que te protegen como consumidor. Aquí te explicamos cada parte sin tecnicismos.

Quién está detrás del programa

Para entender qué es el Buen Fin ayuda empezar por su origen: un programa anual que nació en 2011 como iniciativa conjunta del Gobierno federal y del sector empresarial. Según sus Reglas de Operación 2026, su propósito es incentivar el mercado interno y proteger los derechos de las personas consumidoras.

No lo organiza una sola tienda ni una sola marca. La Secretaría de Economía coordina un grupo de trabajo en el que participan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, el SAT y Profeco.

Del sector privado, Concanaco Servytur actúa como coordinadora general, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, la ANTAD, la Asociación de Bancos de México, la CIRT y la Asociación Mexicana de Internet. La AMVO, que reúne a empresas de comercio electrónico, participa como invitada permanente.

Pueden sumarse negocios de cualquier tamaño, desde cadenas departamentales hasta comercios de barrio, siempre que tengan RFC activo y completen su registro. Para 2026, el programa pone énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Así funciona, de principio a fin

Todo empieza con los comercios. Entre el 8 de septiembre y el 12 de noviembre, cada negocio interesado se inscribe en elbuenfin.org sin costo y obtiene el derecho a usar la identidad gráfica oficial.

Después, cada comercio define sus promociones. El programa no fija qué se ofrece: cada negocio decide sus condiciones y las publica en su sitio, en sus tiendas o en otros medios.

El tercer paso te toca a ti. Antes de comprar, busca en la publicidad el código QR que lleva al portal oficial, donde aparece si la empresa está registrada.

Luego llega el periodo oficial, del 13 al 17 de noviembre de 2026, cuando aplican las promociones con la marca del Buen Fin. Durante esos días, Profeco vigila que se cumpla lo anunciado y el SAT organiza el Sorteo El Buen Fin entre compras con tarjeta en comercios registrados.

¿Qué reglas protegen al comprador?

Las Reglas de Operación ordenan el programa cada año. Varias reglas del Buen Fin te sirven directamente como comprador.

La primera es que las promociones que usan la marca del Buen Fin deben incluir el IVA, para evitar confusiones en la publicidad. Además, solo los negocios registrados pueden usar el logotipo oficial, y su uso indebido se sanciona.

Los participantes también deben dar a Profeco datos de contacto reales, con una persona que pueda resolver controversias. A la vez, se les pide difundir en sus sitios o redes el catálogo de derechos de los consumidores en compras digitales.

Si la entidad detecta promociones falsas o incumplidas, informa a la Secretaría de Economía, que puede revocar el registro del comercio.

Tus derechos como consumidor durante el evento

El trabajo de Profeco en el Buen Fin se refuerza con sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y con módulos instalados para la temporada. Su tarea incluye orientar, recibir quejas, conciliar con los comercios y verificar que las promociones sean verdaderas.

En su guía sobre el evento, Profeco recomienda pensar si realmente necesitas lo que vas a comprar, hacer una lista de prioridades e informarte sobre el bien o servicio antes de que inicie el evento.

También sugiere comparar entre comercios con anticipación, confirmar la disponibilidad y revisar plazos y costos de entrega. Antes de pagar, lee los términos de la garantía y las políticas de cambio o devolución, y guarda tus comprobantes para cualquier aclaración.

Si un comercio no respeta lo que anunció, puedes llamar al Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 o 800 468 8722, o acudir a la oficina de defensa del consumidor más cercana.

Cómo se aplica a los servicios de viaje

El Buen Fin no se limita a productos que llevas a casa. Las reglas del programa incluyen a la Secretaría de Turismo, que invita a los prestadores de servicios turísticos a sumarse con promociones especiales.

Un servicio de viaje funciona distinto a un producto: lo compras durante el evento, pero lo usas después. Por eso leer las condiciones completas es todavía más importante.

Las aerolíneas publican qué destinos participan y bajo qué reglas. Lo habitual es que reúnan sus ofertas Buen Fin en una sola página, donde puedes consultar los destinos incluidos en la campaña.

Antes de confirmar un boleto, revisa con calma estos puntos:

El periodo de compra y el periodo de viaje, que son fechas distintas.

Los destinos y rutas participantes, porque no todas las rutas forman parte de cada campaña.

El equipaje incluido, tanto el que documentas como el que llevas en cabina.

Las condiciones de cambio, por si necesitas mover la fecha.

El nombre del pasajero, que debe coincidir con la identificación oficial que presentarás en el aeropuerto.

Los documentos del destino, como pasaporte vigente y visa en viajes internacionales.

Tu primer Buen Fin, en orden

Entender cómo funciona el Buen Fin te da una ventaja sencilla: sabes quién organiza, qué reglas aplican y a dónde acudir si algo falla. Con eso, tu primera vez se vive sin sorpresas.

Si vas a reservar un viaje, llega con el destino y las fechas tentativas definidos. Al confirmar, guarda la reservación y el comprobante de pago, como harías con cualquier compra del evento.