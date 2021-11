Por: Hugo Morales Lozano

En los próximos días, se llevará a cabo el Buen Fin, una iniciativa comercial en México que lleva diez años promoviendo el consumo con promociones y descuentos llamativos. A pesar de sus controversias, la gente aprovecha estas fechas para comprar lo que tanto han deseado, ya sea por internet o fuera de casa, y para los negocios representa un ingreso adicional. Hasta ahora, todo parece “miel sobre hojuelas”, pero es necesario analizar su propuesta de valor.

La atención al cliente, la publicidad y los incentivos son algunos de los elementos que se promueven en el Buen Fin, debido a que las marcas buscan generar la mayor cantidad de ventas posible (probablemente las más altas del año) y la gente quiere vivir la gran experiencia… el error está cuando tú quieres cumplir esas expectativas solamente en noviembre… ¿Por qué no hacerlo en todo el año? No estoy diciendo que afectes tu bolsillo o que le quites valor a tu trabajo, sino que veas el Buen Fin como la oportunidad de darte a conocer con tus clientes potenciales, recibir su grado de confianza y satisfacción, y mantenerlos con constante trabajo en los elementos mencionados.

Atender bien al cliente siempre será primordial, a veces creemos que ellos vienen con nosotros por lo que vendemos o por la cercanía, pero es la relación que construimos con ellos lo que hace que regresen y prefieran tu marca, hoy en día existen varios negocios como el tuyo, y hay que saber diferenciarse; en publicidad e incentivos, podrás tener la mejor promoción de la temporada, pero si la oferta, el diseño y/o los medios no te acercan a tu público objetivo, no esperes que el Buen Fin haga milagros por ti, seamos sabios para mostrarnos ante el mundo.

Así como existen las ventas nocturnas o rebajas de temporada, el Buen Fin es una invitación más para que la gente asista y consuma, sólo que en conjunto, son varios negocios a nivel nacional los que deciden unirse a la iniciativa -como sucede en Estados Unidos con el famoso “black friday”- así que no es necesario que esperes la segunda semana de noviembre, genera tus propias fechas de ventas especiales, mantén todas las áreas de tu empresa en buen estado… ¡Tú decides si es un buen fin o un buen año!

Por último, debes saber que este evento comercial no busca engañar a las personas, ya es cuestión de las empresas si deciden ser honestas o no con su clientela, así que no está de más invitarte a marcar la diferencia este año.

