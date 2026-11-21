Cada noviembre, millones de mexicanos reciben una invitación difícil de ignorar: comprar hoy aquello que quizá no habían considerado adquirir ayer. Los escaparates anuncian descuentos, las plataformas digitales multiplican promociones y las instituciones financieras ofrecen facilidades para distribuir pagos durante los próximos meses. Todo parece diseñado para convertir una decisión de consumo en una oportunidad irrepetible.

Pero existe una pregunta que rara vez aparece entre los anuncios: ¿cuánto estamos ahorrando realmente y cuánto de nuestro ingreso futuro estamos comprometiendo?

El Buen Fin 2026 se celebra del 13 al 17 de noviembre. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo proyectó una derrama de 235 mil millones de pesos, 7.3% más que en 2025, y la participación de alrededor de 200 mil negocios. Es importante precisar que se trata de una proyección, no de ventas ya realizadas. Desde la perspectiva económica, estimular el consumo puede movilizar inventarios, sostener empleos y activar cadenas de suministro. Para muchos negocios familiares, noviembre representa una oportunidad para recuperar liquidez.

Sin embargo, lo que resulta favorable para las ventas agregadas no necesariamente conviene a todas las familias que participan. La diferencia comienza con una confusión frecuente: un descuento no equivale automáticamente a un ahorro.

Si una persona adquiere un artículo de diez mil pesos con una reducción de veinte por ciento, aparentemente habrá ahorrado dos mil. Pero si originalmente no necesitaba ese producto ni tenía previsto comprarlo, en realidad habrá realizado un gasto de ocho mil pesos fuera de su presupuesto. El descuento existe; el ahorro, entendido como una mejora de su situación financiera, es discutible.

La publicidad no solamente comunica precios. También genera urgencia, establece comparaciones y convierte la posibilidad de perder una promoción en un incentivo para actuar. El consumidor deja de preguntarse si necesita algo y comienza a preguntarse si puede permitirse desaprovecharlo. En ese desplazamiento se encuentra una de las tensiones centrales de las temporadas comerciales.

Los meses sin intereses merecen un análisis particular. Bien utilizados, permiten distribuir el costo de una compra necesaria sin intereses ordinarios, siempre que se cumplan las condiciones del financiamiento. Pueden ser útiles para reemplazar equipo de trabajo o adquirir un electrodoméstico indispensable previamente presupuestado. El problema aparece cuando varias decisiones aparentemente pequeñas terminan comprometiendo una proporción significativa del ingreso mensual.

Una compra de mil pesos mensuales parece manejable. Una segunda, también. Después llegan la tercera y la cuarta. Ninguna representa por sí sola una obligación extraordinaria, pero juntas pueden limitar la capacidad financiera del hogar durante buena parte del año siguiente. Existe una diferencia fundamental entre poder cubrir una mensualidad y contar con recursos suficientes para sostener todas las obligaciones familiares.

Las tarjetas de crédito tampoco constituyen una extensión del salario. Son instrumentos para anticipar consumo y comprometer ingresos futuros. Administradas con disciplina ofrecen flexibilidad; utilizadas para compensar insuficiencias permanentes de ingreso pueden agravar una situación vulnerable. Además, una mensualidad sin intereses puede dejar de ser inocua cuando se incumplen pagos o se generan cargos conforme al contrato.

México enfrenta una realidad que vuelve delicada esta discusión: los hogares no tienen las mismas condiciones para aprovechar promociones. Para una familia con ingresos estables, ahorro disponible y capacidad de comparar precios, una temporada de descuentos puede representar una oportunidad auténtica. Para otra que enfrenta gastos médicos, colegiaturas, renta, transporte y alimentación con márgenes reducidos, una compra financiada puede convertirse en presión adicional. La misma oferta tiene consecuencias distintas según quién la aproveche.

También conviene revisar el concepto de precio. Una promoción debe evaluarse frente al comportamiento previo del producto, no solamente contra una cifra presentada como precio original. Comparar establecimientos, verificar condiciones de entrega y revisar garantías son acciones tan importantes como calcular el descuento. Incluso cuando la rebaja es legítima, permanece una pregunta mayor: ¿la adquisición mejora nuestra situación o solamente satisface una expectativa momentánea?

No se trata de condenar el consumo ni de presentar el endeudamiento como una conducta irresponsable en todos los casos. El crédito cumple una función económica y puede ampliar posibilidades. Tampoco sería razonable ignorar la importancia del comercio para millones de trabajadores. La discusión es otra: hemos desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados para facilitar compras, pero no necesariamente herramientas igualmente accesibles para evaluar sus consecuencias.

Las plataformas permiten adquirir productos en segundos. Los sistemas de financiamiento dividen automáticamente pagos. Los mensajes publicitarios personalizan ofertas y las aplicaciones recuerdan artículos abandonados en el carrito. En contraste, calcular el impacto acumulado de esas decisiones sobre el presupuesto familiar sigue siendo una responsabilidad que muchas personas resuelven con información incompleta. La facilidad para comprar avanza más rápido que nuestra capacidad para dimensionar el compromiso adquirido.

A ello se suma el calendario. Después de noviembre llegan diciembre, las celebraciones familiares, los compromisos sociales y los gastos del inicio de año. Una obligación aparentemente cómoda durante El Buen Fin puede coincidir semanas después con necesidades que no admiten postergación. La verdadera prueba de una compra no ocurre cuando se autoriza el pago, sino cuando llega el estado de cuenta y las demás obligaciones siguen esperando.

Las empresas también tienen una responsabilidad. Una estrategia comercial sostenible no debería depender exclusivamente de estimular decisiones impulsivas. La transparencia en precios, las condiciones comprensibles de financiamiento y el respeto a los derechos del consumidor fortalecen relaciones comerciales que perduran más allá de una campaña. Vender más durante cinco días constituye un resultado; construir consumidores capaces de regresar sin haber deteriorado sus finanzas representa un vínculo económico más valioso.

El Buen Fin ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el dinero. Consumir de manera inteligente exige distinguir entre deseo, necesidad, capacidad de pago y conveniencia. Una promoción puede ser excelente y, aun así, no ser adecuada para nosotros. Quizá el indicador más importante no debería ser únicamente cuánto dinero circuló por la economía, sino cuánto valor real obtuvieron quienes participaron.

Porque una compra verdaderamente conveniente no es aquella que nos hace sentir que ganamos frente al precio anunciado, sino la que podemos disfrutar sin comprometer nuestra tranquilidad financiera. El mejor descuento no siempre es el porcentaje de la etiqueta. A veces, el mayor ahorro consiste en conservar la libertad de decidir mañana qué hacer con el dinero que hoy elegimos no gastar.

Janette Rodríguez

CEO de DIA1 y Executive Director de la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, Capítulo Aguascalientes.

Especialista en arquitectura organizacional, liderazgo, desarrollo organizacional y procesos de reincorporación laboral con enfoque humano y estratégico.