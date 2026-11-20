Dos sujetos conocidos como “El Buda” y “El Pablito” terminaron detenidos luego de una riña registrada en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, donde un hombre de 43 años resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Paz Romo de Vivar y María Antonieta Álvarez, donde se reportó una pelea entre varios individuos. Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron al sitio y localizaron a dos de los presuntos involucrados.

Los detenidos fueron identificados como Cristian “N”, de 30 años, alias “El Buda”, y Juan “N”, de 26, conocido como “El Pablito”, quienes fueron señalados por presuntamente haber agredido a Joel, de 43 años.

Durante una revisión preventiva, los uniformados les encontraron un machete y un cuchillo, armas blancas que, de acuerdo con los primeros señalamientos, habrían sido utilizadas durante la confrontación.

Paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron al lesionado y lo trasladaron en código amarillo a recibir atención médica.

Trascendió además que ambos detenidos presuntamente pertenecen a un grupo de individuos señalados por protagonizar riñas en distintos puntos de ese sector de la ciudad.

Finalmente, “El Buda” y “El Pablito” quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones y portación de arma prohibida.