Pedro Mauricio Ángel Núñez Agencia Reforma

CDMX.- En Familia con Chabelo marcó a varias generaciones de niños mexicanos durante 48 años. El programa, creado y conducido por Xavier López, se transmitió de 1967 a 2015 y acumuló 2 mil 463 episodios de concursos, canciones, bromas y llamadas telefónicas de sus “cuates” de provincia.

López estudiaba medicina cuando comenzó a visitar los estudios de televisión. Su interés le abrió las puertas como “jalacables” y después desempeñó distintas funciones técnicas y artísticas. Ramiro Gamboa, “el Tío Gamboín”, lo impulsó frente a las cámaras y participó en la creación del personaje de Chabelo, surgido de un chiste sobre un padre y su hijo.

La extensa permanencia del conductor le valió reconocimientos de Guinness World Records por su trayectoria como presentador infantil y por la interpretación prolongada del mismo personaje. En la última emisión, Chabelo leyó una carta del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien agradeció su trabajo.

Su legado también incluye la palabra “catafixia”, utilizada para nombrar el intercambio de premios misteriosos. Además, protagonizó películas junto a Pepito, grabó más de 30 discos infantiles y abrió espacios a figuras como Verónica Castro, Eugenio Derbez, Yuri y RBD. Actualmente, fragmentos del programa pueden verse en YouTube y siguen despertando la nostalgia.