Ademeba Aguascalientes reiteró nuevamente que el basquetbol no podrá regresar a la actividad por el mes de agosto, esto por el reciente anuncio por parte de la Secretaría de Salud que dicta que nuestro estado volvió a semáforo rojo por el creciente número de casos de COVID-19.

El baloncesto sigue siendo el deporte más afectado por la pandemia del coronavirus, ya que es uno de los pocos deportes que no han logrado reanudar actividades en el ámbito amateur, ya que las ligas y torneos oficiales siguen suspendidos hasta nuevo aviso.

La asociación de basquetbol continúa con su constante seguimiento de retorno a las canchas, ya que los basquetbolistas se muestran ansiosos por volver a las duelas y jugar el deporte que tanto aman, aunque debido a las condiciones que se presentan el estado no se ha podido dar ese regreso a las canchas.

Con la reciente información de que Aguascalientes volvió a entrar a semáforo rojo, le es imposible garantizar a Ademeba el regreso a las canchas en el mes de agosto, por lo que los torneos y ligas seguirán suspendidas y se mantendrá informada a la población en el mes de septiembre dependiendo la situación sanitaria.

De igual manera la asociación considera reprochable el inicio de algunos torneos o ligas que han comenzado por beneficios económicos, y afirman que estos eventos no son avalados por Ademeba, por lo que no se hacen responsables de los riesgos que puedan ocasionar estos eventos.

Así mismo se informó que ya se cuenta con un protocolo para regresar a las canchas, mismo que ya fue aceptado por parte de las dependencias sanitarias; no obstante, este protocolo de reanudación no se aplicará hasta que el panorama luzca más seguro.

