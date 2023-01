Su estructura y conformación urbana

Es de destacar la distribución de las calles y estructura urbanística de un barrio, ya que es muy distinta a los fraccionamientos, principalmente porque en los fraccionamientos se planifican previamente, en un barrio se va formando conforme la necesidad de los pobladores lo fue requiriendo. En tanto las calles principales se generan múltiples bifurcaciones de callejones, plazuelas, privadas y pasajes. Pareciera una especie de laberinto urbano. Quien no es habitante de él, camina con una constante incertidumbre de la ruta a seguir y por lo regular toma los caminos que conoce, que casi siempre no son los más cortos. Si por alguna razón -el forastero- da una vuelta que no era, se confunde y trata de buscar algún elemento que reconozca para regresar a la ruta conocida. Por otro lado, quien habita en una de sus calles domina el entorno, por ello puede tomar rutas cortas, con veredas poco transitadas y atajos desconocidos para los demás, pero que es una ventaja para sus trayectos y rutas diarias.

Considero que, en este aspecto, el barrio de La Purísima es aún más peculiar, ya que su punto de encuentro es La Glorieta, donde se encuentra el templo, el mercado y una de las entradas del tianguis, con la singularidad de que nueve calles desembocan a dicha rotonda: partamos de la calle Juan de Montoro que en el pasado era la calzada principal de la ciudad, luego está Ezequiel A. Chávez norte, en seguida Poder Legislativo norte, sigue Constitución, después -al costado del templo- la que lleva el nombre de Arq. Refugio Reyes, posteriormente Alameda con sus dos sentidos, sigue la parte sur de Ezequiel A. Chávez, inmediatamente está la corta calle del mercado llamada Reforma, le sigue Poder Legislativo parte sur y para finalizar la calle Horneo. Estas nueve calles se amplían a once arterias, ya que Juan de Montoro y Alameda, por los jardines que las dividen y los dos sentidos de circulación, se consideran dos arterias más. No podríamos dejar pasar el popular el mito de que está inscrita en los Récords Guinness por ser el punto de encuentro de más arterias en el mundo, relato del que sería interesante investigar su origen, ya que no hay datos o registros oficiales, y por ejemplo el Arco del Triunfo en París la supera, pues tiene 12 calles con dos sentidos cada una.

Las calles de la glorieta sólo son el inicio, cada uno de los cuadrantes en que se compone el barrio tiene múltiples calles, privadas, jardines, pasillos, codos, cuchillas que contribuyen a esa laberíntica conformación; y que los habitantes les van dando una personalidad o un uso según las necesidades. Por ejemplo las privadas (La Diana, La Patos, Rosal y Enrique M. del Valle) y jardines (Juan de Montoro y Virrey) se habilitaban como zonas de juego para los niños, niñas y jóvenes, una calle con poco tránsito vehicular podía convertirse en cancha de futbol (la Hornedo los sábados y domingos por la tarde), las privadas y calles con aceras anchas (La Marte, Mato o Constitución) servían de punto de reunión ya sea para organizar un rosario o tener una tarde de tejido y charla entre las señoras, una esquina transitada (La Glorieta o J. Refugio Velasco) es el lugar perfecto para que se reúna el grupo (bolita, pandilla, etc.) de jóvenes para platicar y tramar sus actividades en grupo, y así a cada espacio los habitantes le encontrarían una función comunal.

Otro elemento eran el tipo de casas, que podrían dividirse en tres: las grandes y antiguas casas, por lo regular de dos pisos, con un patio central que distribuía a las habitaciones y una escalera en medio para subir a la segunda planta, en su fachada tenían algún pequeño balcón; las casas medianas, que en su fachada tenían grandes ventanas casi del tamaño de las puertas con unas protecciones que parecían rejas. También y tal vez porque la zona estaba cerca de los baños termales de los Arquitos y el Ojocaliente, muchas de estas casas tenían piletas casi del tamaño de una pequeña alberca, en los tiempos de la abundancia del agua eran llenadas los fines de semana, el agua salía con tanta presión y tan caliente que se tenía que dejar “templar” un poco para que los niños entraran. También parte fundamental era la sala, ya que era el área social del hogar, donde se recibía a las visitas y se les confortaba; a quienes tocan y no son conocidos sólo se les abría el postigo (pequeña ventana de las puertas) y sólo veían el zaguán o la parte de la entrada; por otro lado, los “conocidos” pero que no son del círculo de confianza entraban a esta primera parte a ser atendidos; los amigos y la familia son los que tienen acceso a la sala y todo lo que representaba, por ello la sala se le viste con adornos y algún elemento de orgullo, como la fotografía matrimonial, el título académico o el jarrón de la abuela.

Estos inmuebles por lo regular eran o son de adobe (que en épocas de lluvia desprendía un peculiar y placentero olor a tierra mojada), pero que con el paso del tiempo sus dueños fueron modificando (tirando espacios y volviendo a levantar con ladrillo), ya que el pasar de los años los deterioraba.

También estaban las vecindades, unidades habitacionales donde el dueño rentaba cuartos por familia, y tenían patios, lavabos y baños comunales. A finales de los 80 y principios de los 90 había dos en la calle Cosío, una en Juan de Montoro, una en la privada Diana (parte sur), otra en la Virrey de Mendoza y otra en Alameda.

Es así como en esas calles y en esas casas se desarrollaba la dinámica social del barrio.

