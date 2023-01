Noé García

En los siguientes capítulos quisiera que adoptemos la mirada de un niño de entre 8 y 12 años, que vivió el final de la década de los 80 y primeros años de los 90 en una familia media, con su casa en una de las calles principales que desembocan a la glorieta; y con esa mirada, como todas las vivencias, experiencias y hechos que le acontecieron en su andar constante, en su desplazamiento en una especie de jungla urbana en su modalidad del barrio.

Pensemos que este niño llegó de la escuela a su casa, dejó la mochila y su madre le pidió que fuera a traer una cebolla y limones del mercado, así como un kilo de tortillas; antes de salir, le dice que no se le olvide la servilleta para las tortillas. En el trayecto, ve a varios de sus vecinos, a Don Beto (un ferrocarrilero jubilado) que está sentado en su silla de bejuco fuera de su casa leyendo el periódico, también a Don Óscar que está metido dentro del cofre de su camioneta limpiando o reparándole algo, con una radio escuchando las noticias deportivas (aficionado al beisbol) y un cigarro Raleigh en los labios mientras sus manos sostienen y aprietan piezas (no se explica cómo no se cae la ceniza y como no explota la camioneta), Doña Edu que está limpiando las ventanas del frente de su casa, a quien detecta su presencia lo saluda de “Usted” -reflejo de la educación que le dieron sus padres-, el cual no les respeta sus espacios y pasa de largo; también en alguna casa se oye una canción en la radio y sabe que está de fondo mientras realiza la limpieza quien la escucha, pues esa escena la conoce en su casa y se replica en cualquiera. Llega a la glorieta y ve algunos carritos con fruta y verdura, pero se sigue de largo hasta el mercado, ya que sabe en qué puesto le gusta a su madre comprar. Después de comprar, regresa y llega a la tortillería, hay unas 8 personas haciendo fila, tres máquinas trabajan y los empleados amoldan grandes bolas de masa que las ponen encima de ellas, se ve que salen figuras circulares de la masa y siguen por una banda donde pasan por unos quemadores que sueltan una llama que las calienta, llegan al final, caen a otra banda y vienen de regreso en su punto, cada una va cayendo en una estructura como un bote con una abertura a lo largo para poder meter los dedos y sacarlas cuando se apilan aproximadamente un kilo o dos; quien despacha pesa el producto, quita o agrega unas cuantas tortillas hasta que marque la cantidad deseada, extiende la servilleta (de algodón deshilado) y las pone. El niño toma la primera tortilla y se prepara un taco con la salsa que está en el mostrador en un gran molcajete con un cucharón, agrega un poco de sal y sale de regreso a su casa. Se encuentra a “Luis”, su amigo, y dice que va a las maquinitas, piensa “voy rápido con él”, llegan, juegan una partida y luego dos, recuerda que tiene que llevar el encargo y sale apurado y a toda prisa para evitar el regaño. Llega al hogar y ya están esperando algunos de sus hermanos y hermana, las tortillas recién preparadas para comer, la madre le lanza una mirada inquisitiva por la demora y le pide que se siente, y así comienza el ritual de la comida en familia.

Cuando finalizan, ve que la televisión no esté ocupada por alguien mayor y ve alguna caricatura. Al terminar pide permiso para salir y va en busca de uno de sus amigos. Llega a la casa y no toca, ni timbra, él sabe cuál es la “maña” para abrir la puerta sin llaves, empuja dos veces el postigo y se abre, mete la mano y se introduce. Ve al hermanito jugando en el patio y sigue de largo, conoce la casa como la suya, llega a la cocina y ve a la mamá, “buenas tardes, señora ¿y Luis?”. No tarda en responder cuando sale de la sala y, sin saludarse, salen ambos hacia el jardín, ahí saben que se encontrará con los demás, y en conjunto se les ocurrirá y acordarán algo para jugar hasta que se meta el sol.

Llega el momento en que la mamá o algún hermano o hermana les grite: “ya métete”, así de uno en uno se van retirando a sus casas, quedan pocos, ya los últimos optan por irse también, pero la calle no queda sola, es el turno de los “mayores”, los jóvenes que se reúnen por la noche para charlar o planear en que matarán el rato.

Cuando el niño llega a la casa, le piden que vaya a la tienda por dos litros de leche y panes, toma una reja con dos frascos de vidrio y sale. Al llegar, saluda a Doña Edu (la tendera y dueña junto a su esposo Fidel) y escoge el pan que sabe le gusta a cada uno de los miembros de su familia, además pide dos sobres de estampas para su álbum, paga y la tendera le dice que le falta dinero -no estaban presupuestados esos dos sobres- no importa, ambos saben que lo apuntarán en una libreta y después se hará cuentas con la madre o el padre del niño.

Después de cenar, si el niño tenía tarea y no la hizo, ahí estará antes de dormir tratando de cumplirla. Se queda un momento en la sala con sus herman@s y padres viendo lo que ellos ven en la televisión y a los minutos lo mandan a dormir, para temprano levantarse. Con la luz apagada escucha cómo en la sala sus padres siguen viendo alguna novela o el noticiero, hasta que duerme profundamente.

En las siguientes entregas, desarrollaré aspectos que conformaron la dinámica sociocultural, los usos, costumbres y entornos del Barrio, desde la mirada de este niño.

Se reciben precisiones, sugerencias o datos que enriquezcan este proyecto.