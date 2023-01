Noé García Gómez

Su contexto histórico

El barrio de la Purísima está ubicado en el límite oriente de la Zona Centro de la ciudad, podría decirse que donde termina este barrio, Av. Héroe de Nazarí, es el límite del centro de Aguascalientes, si bien no fue considerado en el mito de los cuatro barrios de la ciudad, registrados en el poema “RomancedelosCuatrobarrios” de Jose Reyes Ruiz (1939) que enumera y detalla los barrios de Guadalupe, San Marcos (el Pueblito), Triana (el Encino) y la Estación, sin demeritar a estos y otros como el de la Salud, en las últimas décadas -junto con San Marcos- la Purísima considero es uno de los dos más importantes y el más concurrido a lo largo de todo el año.

Su origen como asentamiento popular, surgió por ser un punto entre la empresa de la Fundición que estaba al poniente de la ciudad, los barrios de San Marcos y Guadalupe, así como el primer cuadro del Centro Histórico, los trabajadores y habitantes tenían que pasar por una de sus intersecciones para ir a los baños públicos de los Arquitos y la Estación de trenes instalada a finales del siglo XIX, también era ruta del tranvía y comenzaron por ello poco a poco se instalaran algunos puestos de vendimia (que décadas después se trasladarían a un costado del mercado para dar paso al conocido Tianguis), pues era desembocadura natural de la entonces vía principal de la capital, la calle Centenario (hoy Juan de Montoro ) y otras tantas arterias.

Lo anterior influyo para que se diera la oportunidad para considerar instalar un templo más,parauna sociedad católica y conservadora del entonces Aguascalientes, por dos razones significativas que son señaladas por el Doctor Andrés Reyes “la diócesis necesitaba trabajar en zonas obreras” para con ello tener “una mayor intervención en asuntos sociales para no rezagar su influencia por el crecimiento del proletariado y la inspiración comunista” la segunda era crear una barrera “para no permitir el crecimiento de iglesias no católicas, que habían crecido con la llegada a la ciudad de la comunidad norteamericana que trabajaría en las instalaciones ferrocarrileras” (Reyes, A., 2021) fue con ello, que aquel asentamiento de ser un punto de paso, comenzó a tomar un carisde unidad poblacional, se le atribuyo nombre y se consolidaría como barrio.

El templo fue sin duda uno de los elementos más importantes para su surgimiento y consolidación como unidad barrial, este fue diseñado y supervisada su construcción por el maestro de obras Refugio Reyes (habitante de la zona). “El espacio donde se ubica el templo fue donado por Ana María Díaz de León de Escobedo, propietaria de muchos terrenos en esa zona desde diciembre de 1899”(Reyes, A., 2021) pero fue hasta 1903 que se colocó la primera piedra anunciando los trabajos de construcción, su culminación no tiene una fecha exacta reconocida, principalmente porque fue lenta y apoyada por las donaciones no solo de las autoridades, hacendados, sino de los propios vecinos, lo que hace imaginar que avanzaban por tramos conforme se tuvieran fondos, pero “para 1915, según inventarios levantados por el gobierno estatal, el templo se encontraba todavía estaba en construcción” (Idem.) más de dos décadas después “El templo culmino en los años veinte la nave principal” (Idem.). Con este edificio, que albergaba el culto católico dedicado a la Virgen de la Purísima Concepción, se comenzó a generar un sentido de pertenencia de habitantes, calles y comerciantes instalados en sus alrededores.

Por otro lado, su emblemática glorieta fue motivo de los festejos del centenario de la Independenciapor el gobernador Vásquez del Mercado en homenaje a los insurgentes que dieron patria a nuestro país.

El mercado de La Purísima -después nombrado “Reforma”- fue producto de una añeja exigencia de sus habitantes, de por lo menos treinta años antes, se aprobó a finales de la década de los 50’s y fue hasta diciembre de 1961 que se construyo e inauguró.

Finalmente, aproximadamente en 1957 se destinó una área reservada con vegetación y alguna infraestructura para el esparcimiento para el barrio, un par de años más tarde se decidió que se formalizara como un parque recreativo y se inició una importante inversión, para el año 1962 ya se tenía avanzado y funcionaba como un parque familiar, pero continuo la inversión y fue hasta 1964 que el Gobernador Olivares Santa invitó al presidente López Mateos para inaugurar lo que hoy conocemos como Parque Hidalgo, dando también el banderazo de salida a un novedosoy característico trenecitoque vino a redondear al barrio como un polo de atracción de los habitantes de Aguascalientes, otros municipiosy estados circunvecinos.

De lo anterior templo, tianguis, mercado y parque los desarrollaremos con mayor detalle en entregas posteriores.