Leyendas y realidades de La Puri

Existen varias leyendas o, como diría Alfonso Montañés, algunas «hablillas» de La Purísima sobre aspectos paranormales. Algunas de estas son realmente reales, conmocionaron a la sociedad y dieron pie a conversaciones que asustaron a más de uno.

A mediados de los años 90, durante una de las tantas remodelaciones de la Glorieta, surgió un socavón. Esto atrajo a trabajadores y funcionarios que se reunieron por curiosidad. Cuando se retiraron y «cercaron» el lugar con simples mecates, grupos de niños, adolescentes y jóvenes fueron a verlo. Se percataron de que a unos dos metros de profundidad del socavón había un túnel con una estructura de tabiques antiguos. Algunos se aventuraron a explorar su interior y vieron que dicho túnel se extendía de poniente a oriente. A los pocos días, el hoyo fue reparado y sellado con una pequeña puerta metálica en el suelo de la glorieta, casi en el centro, donde está el obelisco. Se dice que es uno de los acueductos usados por «Juan Chávez», que él utilizaba para huir y que dicho túnel llega a las orillas de la presa de El Cedazo. Se cree que su construcción data del año 1730. Al enterarse parte del barrio, no faltó quien dijera: «aquí Juan Chávez hacía una parada en una de las cantinas para tomarse un tequila».

En las décadas de los años 70 y 80, se contaba la leyenda del «Catrín sin cabeza». Decían que la historia pasó de voz en voz, pero surgió alrededor de los años 50. Un día de invierno, una silueta de un hombre vestido de traje y con un elegante sombrero fue vista apoyada en el costado norte del templo, entre la puerta lateral y la torre. Ahí permaneció inmóvil por más de 24 horas, hasta que el cura del templo reportó a las autoridades la sospechosa actitud. Al llegar, las autoridades se sorprendieron al descubrir que el susodicho había fallecido, algunos dicen que de un paro cardíaco, otros que fue degollado. El rumor que se propagó fue que a varios de los que lo saludaron, les devolvió el saludo, ¿estando ya sin vida? El resultado fue que años después varias personas, principalmente trabajadores que pasaban por el lugar entre las 4 y las 5 de la mañana, ya sea caminando, en bicicleta o esperando el autobús para ir a trabajar, veían la silueta de un elegante hombre que les decía «buen día». Al voltear para devolver el saludo, él había desaparecido. El relato se contaba de boca en boca, y los niños que lo escuchaban quedaban aterrorizados.

Quizás lo anterior surgió del siguiente suceso. En una pequeña nota de un periódico local del 3 de enero de 1947, se registra que «jóvenes se espantaron en la zona de La Purísima al ver una silueta misteriosa», algo que pasó desapercibido hasta la edición del día siguiente. El 4 de enero, en las ocho columnas de la sección de la Policiaca, el título era «EXTRAÑA APARICIÓN DE UN ESPECTRO EN EL JARDÍN DE LA PURÍSIMA POR LAS NOCHES», con el subtítulo «Un joven que lo vio está enfermo». El reportero describía en detalle: «se dice que este es el espectro de un señor que en vida se llamó Arcadio Velasco, que falleció el sábado pasado, pues alguien aseguró que era su voz la que entre la oscuridad se escuchó». Es importante precisar que el supuesto fantasma en vida era un abogado conocido en la zona. El periódico continuó publicando notas y entrevistas al día siguiente, donde amplió la información: «A cada noche que transcurre, la versión propalada en el barrio de ‘La Purísima’… las personas que aseguran haberlo visto en las noches, entrar en el templo, salir y perderse entre el jardín que se encuentra frente a la iglesia». Pero también entrevistó a la viuda del supuesto fantasma, quien dio detalles como: «Dijo que, efectivamente, están sucediendo en su domicilio cosas demasiado raras… dijo que su extinto esposo había prometido una manda a la Virgen de San Juan de los Lagos, … olvidándose de pagar dicha manda. A eso atribuye dicha señora que el alma de su esposo esté penando…». El diario dejó de publicar notas los siguientes días, por lo que los rumores y la leyenda continuaron durante algunos años, quizás después de aquellas notas se distorsionaron y se convirtieron en la leyenda del Catrín sin cabeza.

También se contaba alguna leyenda en el Parque Hidalgo, en particular en uno de los túneles, ese que tenía las gradas del foro. No recuerdo muy bien y no sé si fue un «invento» de los administradores del parque, pero contaban en sus recorridos sobre un niño o niña que había sido atropellado(a) y que se aparecía en las noches, en particular los domingos (pues un domingo había muerto), llorando y preguntando por sus padres.

Otro caso que conmocionó tanto a La Purísima como al resto del estado, ocurrió en 2019, cuando una joven mujer, bajo los efectos de una enfermedad psiquiátrica y un mal uso de sus medicamentos controlados, asesinó a su hijo autista de nueve años con varias puñaladas. Los periódicos reportaban: «El homicidio ocurrió la tarde del viernes 26 de abril de 2019 en su domicilio, en la calle María Concepción Aguayo en el mencionado Barrio de La Purísima… Inexplicablemente, María ‘N’. atacó al niño, a quien roció con insecticida y luego lo apuñaló en varias ocasiones con un arma blanca, una de ellas en el corazón. En esos momentos, al domicilio llegó el tío paterno de los niños, de 48 años, que escuchó un golpe y al entrar encontró a su sobrino tirado en el piso en el área del comedor, inconsciente y ensangrentado». Con este terrorífico caso, se podría relacionar lo que se comentó en el capítulo anterior sobre el mal uso de medicamentos controlados, la mala administración de estos, así como la falta de atención psiquiátrica oportuna, que pueden provocar actos lamentables.

Estos son algunos sucesos y leyendas surgidos en La Purísima, ¿conoces alguna otra?

