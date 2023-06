Las cantinas (desaparecidas)

Un primer antecedente de las cantinas en México fue el resultado de la prohibición del consumo en plazas públicas de bebidas como el pulque y otros licores por parte de los indígenas para sus prácticas religiosas prehispánicas, “algo inaceptable para el nuevo orden religioso y principal promotor de la prohibición del alcohol y otros ritos paganos”. (The Bunker, 2021) Esto generó un rechazo por los indígenas, pero también por parte de mestizos y criollos, ya que, sin importar el estrato social, todos disfrutaban de un espacio para beber y convivir. El concepto más próximo de cantina, como hoy la conocemos en México, tiene su origen aproximadamente entre 1845 y 1846, “como consecuencia de la guerra con Estados Unidos por el territorio de Texas. Estos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas por copa -sin consumo obligatorio de alimentos- servían para que los soldados olvidaran las penas”. (Idem) Este concepto de negocio se expandió rápidamente por el territorio nacional.

En el Archivo Municipal de Aguascalientes, el primer registro oficial referente a las cantinas data de 1884 con la “aprobación dada por la corporación relativa a que todos los establecimientos que vendan licores paguen una contribución debido al aumento de embriaguez, crímenes y escándalos.” En el caso de la zona de La Purísima hay registros interesantes; en esta entrega trataré los casos de cantinas ya desaparecidas.

Los registros del Archivo Municipal de Aguascalientes nos dicen, por ejemplo, en 1925 “J. ESTIKER y C. J. ALVARADO, promueven queja contra ARCADIO VELASCO, propietario de la cantina ubicada en las calles del Centenario (hoy Juan de Montoro) y Cosío, por conducta indecorosa.” Dicha cantina era el As de Copas.

En 1932 hay una “solicitud de RAFAEL DELGADO, para que se le reduzca la cuota por una cantina ubicada en la calle Hornedo, denominada «LA PERLA» y en el año 1941 se registra “comunicación que transcribe el Presidente Municipal Celestino López Sánchez al Tesorero Municipal Enrique M. Del Valle, sobre la petición de Esteban Serafín para pagar como plaza durante el mes de diciembre, por su cantina ubicada en la esquina de las calles de Diana y Hornedo denominada «LA CHIQUITA». En el libro de Copas y Bohemias, registra que en la calle Hornedo esquina con Cosío “nos evoca la tenencia de dos cantinas fronteras: El Oasis y el Salón Tupinamba; esta última propiedad del señor Jesús Macías” (de la Rosa, 2007).

En el mismo año 1941 se registra un “permiso del secretario del Ayuntamiento, Francisco Zamarripa a José de Anda, para tener abierto durante la noche su cantina denominada «LA MEDIA LUNA», ubicada en la esquina de las calles de Los Patos y Centenario.

También es importante recordar la que se ubicaba entre “Ezequiel A. Chávez y Madero, El California de Jesús Durón Prado,” (de la Rosa, 2006) con el famoso cantinero apodado “El puños”, hay que imaginar el motivo del apodo.

Pero destaquemos algo que registra el Archivo Municipal de Aguascalientes, que en 1944 hay una solicitud de vecinos de las calles de “Ezequiel A. Chávez, Hornedo, San Luis, Alameda de La Independencia y Juan de Montoro, al presidente Municipal Francisco M. Revilla, para que prohíba a la cantina que está frente a La Purísima denominada «LA FERIA DE LAS FLORES», deje de tocar su música a una hora conveniente, en vista de no dejarlos dormir toda la noche.” Lo que da pie para algunas anecdóticas reflexiones. La Feria de las Flores de Don Humberto Pacheco, un periodista y dueño del periódico llamado Última Hora. En un inicio, por los años 50 y 60, tenía dos entradas con las típicas medias puertas de ida y vuelta, con letras rotuladas La Feria de las Flores, así como un gran anuncio -también rotulado- de Coca-cola “refresca a lo grande”. Una nota periodística de 1968 detalla un pleito entre dos personas, uno de ellos conocido como “el golondrino” agredió con un tubo a su rival, él y su familia eran famosos por el rumbo, por bravos. Después la cantina se “modernizó” cambiando su fachada, instalando una gran puerta de aluminio dorado y cristales polarizados; fue atendida muchos años por Don Luis Ortiz y Gustavo, su hijo, muy querido y conocidos. A Don Luis le decían “cantinero cinco estrellas” porque no solo sabía preparar buenas bebidas, sino que cuidaba a sus clientes, les pedía taxi, anotaba el número, guardaba su cartera lo que le valió fama de servicial y honrado. Por la profesión de su dueño, este centro de esparcimiento era frecuentado regularmente por periodistas y trabajadores de los diarios y semanarios locales.

También hay que mencionar que existió otra cantina ubicada sobre la glorieta, la llamada -y ya desaparecida- cantina Dos Repúblicas, propiedad de Jesús Alonso Muñoz, teniendo su mejor auge en la época donde se asentaban los caleros en la zona. (de la Rosa, 2006)

Imagino que, en todas ellas, se desarrollaron miles de historias y sucesos que posiblemente quedaron en la intimidad de los individuos que las vivieron y probablemente se pierdan o queden en el olvido para el colectivo que conforma nuestro barrio y sociedad.

Hasta aquí dejo de las que encontré registro y ya no están, en la siguiente entrega, comentaré sobre las que han sobrevivido, como El Jonny, Salón Alameda, Mi Cantón, la Cabaña del Viejo, que todas siguen dando servicio a los parroquianos del barrio y de Aguascalientes.

¿Tienes algún dato, recuerdo o anécdota de alguna cantina del Barrio de La Purísima?

