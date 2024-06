El domingo pasado inició como un día de fiesta cívica nacional pues se efectuarían las elecciones para diferentes cargos. En esta ocasión, a lo largo y ancho del país se eligieron 20,708 cargos públicos, siendo el más importante el de presidente de la república. Se eligieron 500 diputados; 300 de Mayoría Relativa en cada uno de los distritos y 200 de Representación Proporcional -plurinominales-. Asimismo, 128 senadores; 64 de Mayoría Relativa, 32 de primera minoría y 32 de Lista Nacional o pluris.

En lo referente a elecciones locales, hubo elección para elegir gobernadores en 8 estados, así como la jefatura de Gobierno de la CDMX; 1,098 diputaciones de congresos locales; 1,802 presidencias municipales; 14,764 regidurías; 1,875 sindicaturas y 431 cargos auxiliares.

De todo este universo de puestos de elección, Morena obtuvo un épico triunfo electoral pues ganó por más de 20 puntos de diferencia de su más cercana perseguidora, Xóchitl Gálvez. De Maynes ni hablar pues ya se sabía que sólo iba de esquirol. En esta jornada electoral, Morena sólo perdió dos gubernaturas, la de Guanajuato que siguió reteniendo el Partido Acción Nacional y la de Jalisco que también retuvo Movimiento Ciudadano. Y aquí sí hay que reconocer que hubo sorpresas pues se creía que Veracruz, Puebla, Morelos, Yucatán, Guanajuato y la CDMX, las ganaría la oposición. Al final sólo obtuvieron Guanajuato. Y con ello el mapa de la república se pintó casi en su totalidad de color guinda. Morena gobernará 24 estados de los 32 existentes; el PAN 4, Movimiento Ciudadano 2 y el otrora partido aplanadora, Partido Revolucionario Institucional ¡2!

Ya con el avasallador triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador anunció que va a presentar la iniciativa de reforma judicial en donde uno de los puntos sobresalientes también es que se van a remover a los ministros en activo, se va a convocar a la elección extraordinaria en 2025 para elegir a los nuevos nueve ministros de la Corte como dice la propuesta. Podrá haber matices de quiénes pueden competir. Esa es la campaña que hizo Sheinbaum. La gente votó por ese modelo y junto con eso vendrá además la desaparición de algunos órganos autónomos. Probablemente venga una reforma electoral para modificar las atribuciones del INE. También para elegir a sus consejeros por voto popular y eso llevará a un proceso de concentración de poder en los próximos años.

Lo que va a proponer Sheinbaum, según ha dicho, es que las inversiones sigan floreciendo, que las empresas hagan dinero, que haya una economía rentable que ella manejará la política en un modelo de concentración de poder. Esa dualidad de economía abierta con política cerrada, lo que se ha llamado el neoliberalismo autoritario, es probablemente el modelo de economía y política que siga México en los próximos tres años.

Lo que exhibieron el domingo por la tarde noche los partidos políticos, cuando salieron a pronunciarse triunfadores fue muy desconcertante pues llegó un momento en que se tenía a dos ganadores de las gubernaturas en cada estado en donde había habido elecciones, incluida la Ciudad de México en donde vimos a Santiago Taboada muy emocionado en compañía de la plana mayor de los partidos de la coalición que lo lanzaron, proclamándose triunfadores. Y también a Clara Brugada en compañía de Mario Delgado y su estado mayor morenista también diciéndose triunfadores. Pasando lo mismo con las candidaturas a la presidencia. Habiendo salido primero Mario Delgado a proclamar el triunfo y posteriormente Xóchitl Gálvez. Lo anterior es una tradición. Es resultado de que esa información es una forma de mantener vira la esperanza. Es una combinación de estrategias. Así lo hizo López Obrador en 2006. Así ocurre siempre. Afortunadamente a las pocas horas se saben los datos oficiales y esto ya pasa solamente a ser anécdota.

El tema central del domingo sin duda es el triunfo apabullante y contundente del que diríamos que es el fin de época. Tuvimos durante 30 años un modelo que buscaba acotar y contrarrestar el abuso del poder. Ahora estamos viendo un modelo que busca concentrar el poder para transformar la realidad. Es otra visión de la política. Otra visión de la sociedad. Y creemos que ese es el dato fundamental junto con otro que resaltaremos: la oposición que perdió la narrativa. Y en esta elección buscó tener una narrativa que nos parece pertinente que dice que la democracia requiere acotar el poder y que además hay una gran inseguridad. Pero no tuvo eco en la población. Y no solamente no tuvo eco, sino que se dirigió solamente a personas que habían sido señaladas de corrupción como es el caso de Rocío Male en Veracruz. Tampoco tuvo impacto el señalamiento de errores que ha tenido este gobierno. La gente votó por una idea de continuidad y votó masivamente como una suerte de revancha social. Creemos que si había voto oculto pero ese voto oculto era a favor de Morena y era oculto, pero no por miedo a Morena, sino que era al revés.

Con lo anterior creemos que hay un mandato político democrático y claro, y ese mandato concentra el poder transforma la realidad, mantiene este modelo de gobernabilidad basado en apoyos sociales, en la militarización del país, etc. Ese es el modelo para personas como usted, como nuestros amigos, de la gente de nuestro círculo social. Este es un modelo que plantea riesgos, pero la gente claramente está contenta, quiere continuidad y esa es la voz de la gente.

Quienes creemos en la democracia tenemos que aceptar esto como un veredicto claro y contundente que podrá no gustarnos, pero es la voz de la mayoría. Como colofón resta comentar que ya se tardaron los presidentes de los partidos de la Coalición Fuerza y Corazón por México -PRI, PAN y PRD-. Su renuncia a sus cargos de presidentes partidistas es inminente. Si es que tienen vergüenza pues ellos más que ser un apoyo para Xóchitl Gálvez fueron sólo una carga, un lastre que buscaban obtener posiciones legislativas plurinominales, como al final sucedió. Sólo el presidente del PRD puede no lograrlo si el PRD no reúne el 3% de la votación, pues perderán el registro y con él se terminará la historia de este partido.