Un sujeto originario de Michoacán, conocido con el apodo de “El Bajito”, terminó detenido por elementos del Mando Coordinado luego de que lo sorprendieran armado con una rozadera de aproximadamente 70 centímetros de longitud, en calles de la comunidad de Tepetates, en el municipio de Jesús María.

El detenido fue identificado como Jesús “N”, de 38 años de edad, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle Independencia.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales detectaron que el individuo llevaba consigo un objeto que parecía ser un arma prohibida. Al notar la presencia de las patrullas, el sujeto adoptó una actitud evasiva, por lo que los policías decidieron interceptarlo para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los uniformados encontraron que Jesús sostenía en su mano derecha una rozadera de aproximadamente 70 centímetros de largo. Al no poder justificar la portación del objeto, fue detenido en el lugar.

Finalmente, “El Bajito” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con el arma asegurada, para determinar su situación jurídica.