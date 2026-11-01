El incremento de información sobre el trastorno del espectro autista (TEA) que circula en redes sociales ha generado confusión entre la población y ha favorecido que algunas personas se atribuyan características de esta condición sin contar con una valoración profesional, advirtió el director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes, Paulo César Mercado Luna.

Señaló que, si bien las plataformas digitales permiten acercar información a la sociedad, también pueden difundir contenidos imprecisos que dificultan la comprensión del autismo y sus distintas manifestaciones. Destacó que las redes sociales pueden ser herramientas útiles, pero también propician la circulación de información inconsistente e inexacta, por lo que consideró necesario que las personas consulten fuentes especializadas para conocer las características del trastorno del espectro autista.

Informó que aproximadamente el 95% de los niños que ingresan al programa de atención para personas con autismo del CRIT ya cuentan con un diagnóstico previo. Indicó que, cuando durante el proceso de atención se identifica que algún menor no presenta esta condición, se busca canalizarlo a otra institución que pueda brindarle los servicios correspondientes, de acuerdo con sus necesidades.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones que trabajan en Aguascalientes en materia de discapacidad, rehabilitación y atención del espectro autista. Explicó que el CRIT mantiene comunicación con diferentes organismos y centros especializados, entre ellos el Sistema DIF, el Hospital Miguel Hidalgo y otras instituciones de rehabilitación, con los cuales se busca establecer mecanismos de colaboración para mejorar la atención de las personas que requieren estos servicios.