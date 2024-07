Durante la madrugada del miércoles continuó la ola de ejecuciones en Aguascalientes. En el fraccionamiento Ex Viñedos Guadalupe, ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo, un hombre fue atacado a balazos y resultó gravemente herido.

Quien se debate entre la vida y la muerte en el HGZ No. 3 del IMSS, lugar que quedó fuertemente custodiado por policías preventivos de Jesús María y policías estatales, es un joven identificado como Edgar Alejandro, de 29 años.

El ataque armado se registró a las 00:03 horas, en la calle Viñedos Santa Rita, lugar hasta donde acudieron agentes de la Policía Metropolitana y agentes de la Fiscalía General del Estado, además de una ambulancia del ISSEA.

Tirado sobre la banqueta fue encontrado Edgar Alejandro, quien presentaba un balazo en el cuello y otro en un brazo. Una vez que los paramédicos lograron estabilizarlo, procedieron a su traslado a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

Para realizar las investigaciones correspondientes, acudieron a la escena del ataque los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, además de personal de la Dirección de Investigación Pericial.

Se estableció que Edgar Alejandro se encontraba en el exterior de un domicilio platicando con una amiga, cuando en determinado momento pasaron dos jóvenes en una motocicleta y, al estar frente a ellos, el sicario que iba en la parte posterior comenzó a disparar en varias ocasiones contra la víctima, con una pistola tipo escuadra.

El ataque fue directo contra Edgar Alejandro, ya que la mujer que lo acompañaba resultó ilesa. Al ver a su objetivo tirado en el suelo y presumir que lo habían matado, los sospechosos escaparon hacia la avenida Prolongación Constitución. A pesar del fuerte operativo que se implementó en la zona, no lograron ser detenidos. En el lugar de los hechos se localizaron dos casquillos percutidos de calibre 9 mm.