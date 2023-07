Permítame someter a su consideración la idea de que nos equivocamos -yo digo; yo creo- cuando tendemos a parcializar ciertos temas; ciertas actividades, y asumimos que no nos corresponden; que no son para nosotros. En este mundo altamente especializado en el que cada vez sabemos más de muy pocas cosas, y a veces ni eso, tendemos a creer que no tenemos por qué saber sobre aquellos temas que escapan a nuestro interés y/o campo de actividad.

He aquí un ejemplo extremo: yo no tengo por qué saber cómo se vuela un avión, Airbus 330-900, por ejemplo; como se encienden los motores, se maniobra hacia la pista, se mueven ciertas palancas para que la nave se eleve en el aire. No sé nada de meteorología, navegación aérea, comunicaciones, y todos los etcéteras involucrados en un vuelo. Me basta con que el que está a mero adelante, manipulando los manubrios, sepa. Lo mismo ocurre con el plomero, el electricista, el constructor, el agricultor, el ingeniero químico que refina petróleo, el médico, el agrónomo…

¡Ah, pero no es lo mismo si hablamos de, digamos, la política, las artes, la historia! Entonces, el error a que me refiero consiste en creer que la política es un asunto de los políticos, las artes de los artistas y la historia de los historiadores… Pues no, fíjese que no es así. En rigor todos deberíamos interesarnos en estas y otras actividades en la medida en que se relacionan directamente con nuestro espíritu, nuestro ser personas; temas cuyo cultivo contribuye a nuestro desarrollo personal, nuestra visión de la vida; cuestiones que nos permiten elucidar el lugar que ocupamos, en la familia, en la comunidad, en el país.

Por esta razón se trata de materias cuya atención incide en nuestra calidad de vida. Desde luego resulta imposible volverse un experto en cada uno de estos asuntos, y no es ese el objetivo a perseguir, pero, señora, señor: adquirir cuando menos una idea acertada, general, sobre el mundo en que estamos parados, la ciudad donde vivimos… A nadie le hace daño leer una novelita de cuando en cuando, asistir a una obra de teatro, leer un librito de historia, un artículo de algún prestigiado columnista que reflexiona sobre la situación del país; del estado, todo ello para que no le digan, que no le cuenten, ni mucho menos… Lo demás.

En fin. Que me refiero a estos asuntos a propósito de la inauguración del Archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes, que encabeza la aplaudida doctora Lourdes Calíope Martínez González, en una ceremonia que tuvo lugar el pasado jueves 29 de junio, en su sede principal, en la parte norte del Museo Espacio, en FICO13, literalmente allá en el fondo a la derecha, y hasta el jueves anterior en una casi total invisibilidad.

Con el apoyo siempre entusiasta de la dirección del ICA, la doctora Martínez gestionó ante el Gobierno Federal, concretamente ante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y obtuvo recursos por $3’600,000.00 para dotar al archivo de una serie de artilugios que sin duda contribuirán al rescate, restauración, conservación de los documentos a su resguardo, y que indudablemente hacen la diferencia con el pasado inmediato del archivo, que ahora estará en las mejores condiciones de emprender la obligada labor de difusión; para que usted y yo nos enteremos de sucedidos en esta tierra que pueden ser de nuestro interés.

$3’600,000.00… En verdad os digo que se trata de un monto extraordinario, enorme, dados los presupuestos que generalmente se dedican a estos menesteres, eso sin tener en cuenta que hay archivos que jamás ven ni siquiera la décima parte de este dinero, dedicado para su operación.

Dese una vuelta a cualquiera de los archivos, para que vea cómo trabajan, con catálogos de tarjetas, computadoras obsoletas, espacios pequeños… Pero además no es cualquier cosa esto de abrir un nuevo archivo; de alimentarlo primero con jugosos documentos para hacerlo atractivo para el respetable; dotarlo de equipamiento para recibir a investigadores y público en general, etc., cosa que ha sucedido con este archivo del ICA.

De seguro usted sabe que en el pasado fue común que una de las primeras cosas que sufrían las consecuencias de la beligerancia eran los archivos. Muchos documentos sucumbieron en las llamas de quienes de esta forma pretendieron borrar su memoria ominosa, o la de sus explotadores. Destruir el archivo para desaparecer las deudas, lo que no convenía; lo que se sentía que era un justificante del sometimiento. Por otra parte, no falta quien destruye un archivo a la voz de “¿para qué rayos sirven esos papeles viejos?” o “¿a quién le importa todo eso?” ¿Cuántos documentos se han perdido por ignorancia, por la miopía de quien los destruye o abandona; los deja a merced del polvo, el agua, los ratones y otros bichos; o los abandona por pudor o, peor aún: por la perversidad de quien de esta forma oculta algo que tendría que saber todo el mundo? Ello sin faltar quien asume los archivos como propiedad personal, incompartible e inaccesible, los eclesiásticos de Aguascalientes, por ejemplo, que son manejados con una escandalosa discrecionalidad facciosa, que ni el Espíritu Santo se entera de lo que contienen. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).