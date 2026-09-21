En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este 21 de septiembre y cuyo lema en 2026 es «Cuanto antes lo sepas, más puedes hacer: el diagnóstico de la demencia importa», la presidenta de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, Bertha Dora Quezada Sánchez, llamó a fortalecer y actualizar el Plan Nacional de Demencias, a fin de que México cuente con una estrategia integral para atender a las personas con esta enfermedad y otros tipos de demencia, así como a sus familias y cuidadores.
Señaló que desde años anteriores existe un plan nacional en la materia, elaborado con la participación del Instituto Nacional de Geriatría, pero consideró necesario darle continuidad, actualizarlo y establecer mecanismos para su aplicación efectiva.
Indicó que uno de los principales aspectos pendientes es la capacitación del personal médico de primer contacto, debido a que las familias pueden pasar largos periodos sin recibir una orientación adecuada ante los primeros cambios de conducta o el deterioro cognitivo de sus familiares. Planteó que la atención debe ser multidisciplinaria, con la participación de médicos, geriatras, neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y especialistas en rehabilitación física, entre otras áreas.
Advirtió, además, que las demencias no son exclusivas de los adultos mayores, al señalar que han atendido casos de personas de 40 y 45 años, por lo que consideró necesario ampliar el conocimiento sobre estas enfermedades entre los profesionales de la salud y la sociedad en general.
Destacó el trabajo que realiza la Fundación a través de su Centro de Día, próximo a cumplir tres años de funcionamiento, donde se brinda atención mediante estimulación cognitiva y rehabilitación física, además de orientación a las familias, con el objetivo de conservar las capacidades de los pacientes durante el mayor tiempo posible.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este 21 de septiembre y cuyo lema en 2026 es «Cuanto antes lo sepas, más puedes hacer: el diagnóstico de la demencia importa», la presidenta de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, Bertha Dora Quezada Sánchez, llamó a fortalecer y actualizar el Plan Nacional de Demencias, a fin de que México cuente con una estrategia integral para atender a las personas con esta enfermedad y otros tipos de demencia, así como a sus familias y cuidadores.