En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este 21 de septiembre y cuyo lema en 2026 es «Cuanto antes lo sepas, más puedes hacer: el diagnóstico de la demencia importa», la presidenta de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, Bertha Dora Quezada Sánchez, llamó a fortalecer y actualizar el Plan Nacional de Demencias, a fin de que México cuente con una estrategia integral para atender a las personas con esta enfermedad y otros tipos de demencia, así como a sus familias y cuidadores.

Señaló que desde años anteriores existe un plan nacional en la materia, elaborado con la participación del Instituto Nacional de Geriatría, pero consideró necesario darle continuidad, actualizarlo y establecer mecanismos para su aplicación efectiva.

Indicó que uno de los principales aspectos pendientes es la capacitación del personal médico de primer contacto, debido a que las familias pueden pasar largos periodos sin recibir una orientación adecuada ante los primeros cambios de conducta o el deterioro cognitivo de sus familiares. Planteó que la atención debe ser multidisciplinaria, con la participación de médicos, geriatras, neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y especialistas en rehabilitación física, entre otras áreas.

Advirtió, además, que las demencias no son exclusivas de los adultos mayores, al señalar que han atendido casos de personas de 40 y 45 años, por lo que consideró necesario ampliar el conocimiento sobre estas enfermedades entre los profesionales de la salud y la sociedad en general.

Destacó el trabajo que realiza la Fundación a través de su Centro de Día, próximo a cumplir tres años de funcionamiento, donde se brinda atención mediante estimulación cognitiva y rehabilitación física, además de orientación a las familias, con el objetivo de conservar las capacidades de los pacientes durante el mayor tiempo posible.