La mutación genética conocida como “Jalisco”, asociada con formas hereditarias de la enfermedad de Alzheimer en la región Centro-Bajío, particularmente en Aguascalientes, puede provocar demencia desde los 40 años y una progresión más rápida del deterioro cognitivo, advirtió Dafne Estefanía Durón Reyes, geriatra y neurogeriatra.

En el marco del 7.º Congreso Regional Centro-Bajío de Geriatría y Gerontología, realizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la especialista explicó que los antecedentes familiares y los movimientos migratorios entre Jalisco, Zacatecas y otras entidades de la región deben considerarse en la evaluación de pacientes con síntomas de demencia de inicio temprano, pues algunas familias podrían tener antecedentes relacionados con esta variante genética.

A diferencia del Alzheimer de aparición habitual después de los 65 años, esta forma hereditaria puede manifestarse con depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, cambios de conducta y problemas motores, además de dificultades de memoria y atención. Estas señales pueden confundirse con enfermedades psiquiátricas o padecimientos neurológicos como el Parkinson, lo que retrasa la identificación del problema.

Advirtió que el subdiagnóstico constituye uno de los principales problemas, pues en México el diagnóstico puede demorarse hasta tres años.

Por ello, recomendó investigar los antecedentes familiares cuando existen dos o más personas afectadas por demencia en al menos dos generaciones. También señaló que las dificultades cognitivas que interfieren con el desempeño laboral o las actividades cotidianas requieren valoración médica, independientemente de la edad del paciente.

Destacó que identificar oportunamente estos casos permitiría valorar las opciones terapéuticas y facilitar la planificación de los cuidados, así como la toma de decisiones médicas, financieras y legales de las personas afectadas.