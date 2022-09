Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

Grupos ambientalistas pedirán al nuevo Gobierno Estatal que se pongan manos a la obra cuanto antes en la problemática del agua que padece el estado, dado que es un asunto que no se puede postergar más tiempo, señaló el director de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, Humberto Tenorio Izazaga.

El activista comentó que tras una reunión que sostuvieron distintas organizaciones ambientalistas hace más de una semana, determinaron que en este momento el problema toral que tiene la entidad es el agua y del cual dependen muchas otras cosas que tienen que ver con el medio ambiente.

Afirmó que una vez que sepan quién será el titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua pedirán que dicho tema sea atendido como se requiere. “No queremos que nos suceda, como en Monterrey. Yo sugería que pusiéramos nuestras barbas a remojar y no es una exageración. Aguascalientes es un estado sin agua y tenemos que atenderlo a la voz de ya, porque de eso depende todo lo demás”.

Tenorio Izazaga expresó su preocupación ante el hecho de que el Gobierno entrante no ha generado una convocatoria general para hacer una detección de las necesidades o por lo menos para hacer un estudio formal. “En otras ocasiones los gobiernos por entrar celebran foros para conocer las inquietudes o las necesidades de la población en general y en esta ocasión no ha habido eso. Hay una actitud de no comunicación”.

Al hablar de los logros del Gobierno Estatal saliente en materia de medio ambiente, destacó la Regularización del Ordenamiento del Territorio que ya fue publicado junto con su reglamento por primera vez después de varios sexenios y al cual las distintas organizaciones ambientalistas habrán de darle seguimiento a fin de que realmente se cumpla. “Conocemos que ya está perfectamente en orden, pero vamos a trabajar por que se concretice porque no basta con que esté el ordenamiento, sino que se respete en el futuro, para evitar lo que siempre sucede, que invaden áreas de conservación que no deben ser usadas para otros fines”.

Asimismo, criticó el hecho de que en esta administración se haya fusionado la Secretaría del Medio Ambiente y el Agua, al resaltar que no ha sido afortunada porque no ha habido una mejora sustancial, a pesar de que hay una conexión, al considerar que se adormeció la actividad de la Secretaría en lo relacionado al tema del vital líquido en logros y mejoras.