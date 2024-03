El agua es base para el desarrollo

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez señaló que el agua debe encabezar la agenda pública en la capital y en la entidad, pues si no se cuida este recurso, no podrán darse inversiones ni pensarse en proyectos futuros.

En el marco de la presentación de la Ley de Agua para el Estado encabezada por el diputado José Altamira Acosta, el alcalde capitalino hizo hincapié en la urgente necesidad de priorizar el cuidado y la gestión adecuada del recurso hídrico en la capital y la entidad en su totalidad.

«El tema del agua está en la agenda pública nacional», expresó el edil, señalando que en un contexto de olas de calor cada vez más agresivas, es imperativo que los gobiernos asuman su responsabilidad y otorguen prioridad a esta cuestión, equiparando su importancia con la seguridad ciudadana.

En cuanto a los desafíos específicos que enfrenta la ciudad en materia de infraestructura hídrica, el alcalde hizo mención de la importancia de abordar no solo la prestación del servicio de agua potable, sino también la gestión de aguas residuales. Se refirió a la necesidad de invertir en la construcción y mantenimiento de plantas tratadoras, así como en la expansión de la infraestructura de drenaje y colectores sanitarios.

Para cerrar, explicó que se requiere la construcción de al menos dos plantas tratadoras adicionales en la capital para abordar la carga de aguas residuales provenientes de diversas zonas urbanas. Sobre la inversión que esto conlleva dijo que cada litro que se trata equivale a un millón de pesos, por lo anterior es imprescindible que se asignen los recursos adecuados para garantizar la viabilidad de estos proyectos.