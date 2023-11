Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Magistrado José Luis Vargas termina su periodo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estas son las polémicas que rodearon al funcionario conocido como Magistrado Billetes.

ENRIQUECIMIENTO

Vargas, quien asumió el cargo el 4 de noviembre de 2016, estuvo en el ojo de la opinión pública durante su desempeño por escándalos ligados a sus ingresos y por sus resoluciones como juez electoral.

El 28 de octubre de 2019, REFORMA publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía una investigación contra el Magistrado, quien había cuadruplicado sus ingresos entre 2013 y 2017, al tiempo que se le habían encontrado depósitos en efectivo.

En el 2020, la UIF lo denunció ante la FGR por enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos, pero un año después, Fiscalía lo exoneró.

29.7 Millones en consumo de tarjeta American Express a su nombre

5.5 Millones en pago de dos créditos bancarios

880 Mil en la compra de un inmueble en CDMX

346 Mil en pago de colegiaturas de sus hijos en la escuela American School Foundation

DESTITUIDO

El 3 de noviembre de 2020 fue electo presidente del Tribunal, sin embargo, nueve meses después fue destituido por cinco de sus compañeros de la Sala Superior por su actuación como Magistrado.

FALLOS A FAVOR DE 4T

José Luis Vargas impulsó sentencias a favor del Presidente Andrés Manuel López y los morenistas.

Señaló que el INE no garantizó el derecho de audiencia y violaba el derechos de Félix Salgado y Raúl Morón al cancelarles su registro como candidatos en Guerrero y Michoacán.

En tres ocasiones, Vargas impulsó frenar ponerle «tapabocas» al Presidente en sus mañaneras.

Validó un promocional de Morena que consideraba un «Tumor» a la Oposición.

Recientemente resolvió una denuncia contra el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por usar un avión militar para asistir a eventos proselitistas en Coahuila y Sonora en 2022. El Magistrado confirmó el fallo de la Sala Especializada, que exoneró al tabasqueño, al argumentar que el ex aspirante presidencial de Morena sí viajó en una aeronave militar porque realizó visitas de trabajo.

ACUMULA MILLAS

En sus primeros tres años como Magistrado del Trife realizó al menos 58 viajes con cargo al erario de 3.7 millones de pesos.

Los viajes fueron en Business Class o Clase Premier.

Solía hospedarse en hoteles de lujo, como el Royal Lancaster, de Londres o el Papadopoli Venezia.

Entre sus destinos internacionales hubo ciudades como Oslo, Venecia, Roma, Bratislava, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

Reportó gastos en exclusivos restaurantes europeos como el Ristorante Riviera, en Venecia, y Benares, en Londres.